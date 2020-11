Preocupación en River: Nacho Fernández salió lesionado y tuvo que ser reemplazado en la derrota del equipo de Gallardo

Lesión Nacho Fernández contra Banfield





Sonaron las alarmas en River. Cuando recién habían pasado unos pocos minutos del segundo tiempo, y con el partido en ventaja 2-1 para Banfield, Marcelo Gallardo recibió una mala noticia: Ignacio Fernández comenzó a mostrar signos de molestias y tuvo que salir a los 10 minutos de la etapa complementaria .

Según indicaron en la transmisión oficial del partido, el volante que hoy hizo su estreno con la camiseta número 10 en la espalda del Millonario, sintió “un pinchazo” en la zona del cuádriceps de su pierna izquierda. Rápidamente, al ver que el futbolista estaba con molestias y no podía pisar de forma normal, el entrenador de River decidió por el cambio.

Así fue como Nacho salió de la cancha y le dejó su lugar a su reemplazante natural dentro del plantel, el juvenil Sebastián Sosa, de gran rendimiento el último partido que jugó el conjunto del Muñeco por la Copa Libertadores frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Más allá de que intentó probar si podía continuar en el campo del Libertadores de América, hasta hizo un disparo con la misma zurda lastimada, Fernández salió acompañado por el ayudante de Gallardo, Matías Biscay, y el cuerpo médico le aplicó una bolsa de hielo en la zona afectada.

Vital para el funcionamiento de River, el mediocampista ex Gimnasia se convirtió en uno de los jugadores más mencionados en los últimos tiempos por ser uno de los apuntados por varios equipos del exterior para emigrar del fútbol argentino. Hace sólo algunos días, fue el propio Fernández el que puso en duda su continuidad en la institución de Núñez pensando en el regreso de la Copa Libertadores a finales de noviembre cuando se disputen las series de octavos de final.

La imagen de la lesión de Nacho Fernández en su pierna izquierda

“Yo no puedo asegurar nada. Es como te dije recién, todas las ofertas que llegan se escuchan y ahí se analizan. Tengo muchas ganas de terminar la Libertadores porque no me gustaría irme a mitad de camino”, dijo Nacho, que con sus palabras, más allá del deseo de no partir en medio de la competencia, sembró incertidumbre. Sobre todo teniendo en cuenta que el mercado brasileño está abierto hasta el 9 de noviembre y que a fin de año abre la temporada de fichajes en Europa. Es importante recordar que la definición de la presente edición del máximo torneo de clubes en Sudamérica se retrasó por la pandemia de coronavirus y se disputará recién en enero de 2021 en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro.

“A mí me tocó dar el salto de grande, firmé un buen contrato con River recién el año pasado. Ahora estoy más tranquilo, cómodo, pero no estoy salvado económicamente”, agregó uno de los jugadores más importantes para Gallardo. Después de renovar su vínculo hasta junio de 2023, con un incremento en sus ingresos, su cláusula de salida ascendió a los 10 millones de dólares.

Ahora, restará aguardar el grado de la lesión del volante, a la espera de lo que será la continuidad de la Copa de la Liga Profesional y el partido de ida por los octavos de final de la Libertadores que River jugará el próximo 24 de noviembre ante Atlético Paranaense, en Brasil.

