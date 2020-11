La actual comisión directiva de Boca denunció a la anterior por supuestas irregularidades en el pase de Pavón

Angelici y Ameal: la guerra continúa

La mecha se encendió en diciembre pasado, cuando Jorge Amor Ameal ganó las elecciones en Boca y advirtió que haría una auditoría exhaustiva para revisar la economía que le dejaba a la actual comisión directiva la que presidió Daniel Angelici. Y en todos estos meses se fue consumiendo. La bomba se detonó cuando los integrantes del Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme señalaron a la gestión anterior por irregularidades en diversas cuestiones institucionales. Entre ellas, por las transferencias de varios futbolistas. Y tras la reaparición pública del ex mandatario, se efectuó una denuncia contra dos de sus laderos.

Con el futbolista Cristian Pavón como protagonista indirecto de esta cuestión, la presente CD acusó a Christian Gribaudo (secretario general en la última gestión de Angelici y candidato a presidente en las últimas elecciones) y Royco Ferrari (vicepresidente hasta 2019) por la tratativa realizada con Talleres de Córdoba siendo representantes de Boca. Aseguran que en julio de 2018 se firmó un acuerdo con la entidad cordobesa para que desde agosto hasta diciembre del mencionado año Boca le adelantara 2.500.000 dólares a Talleres en concepto de anticipo de un porcentual de plusvalía a deducir de una eventual transferencia de los derechos federativos y económicos de Pavón.

Además afirmaron que en la celebración de ese pacto se modificó el acuerdo original y se estableció un valor mínimo de plusvalía que en el primer contrato no se había fijado, algo que consideraron favorable a Talleres y contraproducente para Boca. Y mencionaron que no se aclaró de qué manera Boca podría llegar a reclamar el dinero anticipado en caso de que finalmente el futbolista no sea vendido en el futuro. Según los documentos a los que tuvo acceso Infobae, se refirieron a una “ilegítima confidencialidad” entre las partes para sellar el traspaso.

Los Angeles Galaxy no desembolsará los 20 millones de dólares por la opción de compra de Pavón, que está cada vez más cerca de volver a Boca (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

¿Por cuánto debería ser vendido Pavón para que la suma que Boca le adelantó a Talleres quedara saldada entre las partes? Casi 40 millones de dólares, el doble de la cifra fijada como opción de compra de la que dispone Los Angeles Galaxy, equipo al que pertenecerá hasta fin de año en calidad de cedido, de la que ya anunció que no hará uso. Y en caso de que el delantero cordobés hubiera sido transferido por esos 20 millones de dólares, entonces a la T se le habría otorgado un excedente en concepto de anticipo por plusvalía de más de 1.300.000 dólares.

Ayer Angelici dialogó en TyC Sports y, entre muchísimas cuestiones, abordó el caso de Pavón: “Yo con el diario del lunes digo que me equivoqué, pensé que Pavón iba al Mundial, volvía y valía 50 millones de dólares. A Talleres le hicimos un adelanto a futuro por una posible venta. No vamos a perder plata con Pavón, lo pagamos USD 1,2 millones en 12 cuotas”.

Por otra parte, el ex pope azul y oro reveló que Ameal no le atendió el teléfono cuando lo llamó para felicitarlo por haber ganado las elecciones y que el mandamás actual bloqueó su platea, la de sus hijos y las de otros 120 abonos que él había vendido cuando era presidente: “Le quiero comentar a Ameal que debería asesorarse bien. Tenemos toda la documentación, está todo en los balances y fue aprobado por la Asamblea. No entiendo de dónde sale tanto odio y tanta bronca”.

La denuncia fue radicada ayer en el Juzgado Nacional en lo criminal y correccional N° 54, a cargo del Doctor Walter José Candela. La guerra entre la actual dirigencia de Boca y la anterior sigue en pie y promete más capítulos, puesto que Angelici adelantó que pensará en el futuro político del club y las elecciones de 2023 pese a no postularse como candidato.

SEGUÍ LEYENDO :

Buenas noticias para Russo: Boca con plantel completo para visitar a Newell’s... ¿incluido Villa?

Diego Maradona tiene un hematoma subdural en la cabeza y será operado

“Un animal competitivo”: así describen al Cata Díaz en España tras volver al fútbol a los 41 años

Ricardo Centurión reveló el motivo por el que no fue a Boca y eligió Vélez