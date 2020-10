La frase de Nacho Fernández sobre su futuro que hizo temblar al mundo River

Nacho, de 30 años, renovó su vínculo con el club en enero de este año (Prensa River- Diego Haliasz)

“¿Vos le podés asegurar al hincha de River que vas a terminar de jugar esta Libertadores?”.

La pregunta de Sebastián Vignolo, conductor del programa 90 minutos de Fútbol (ESPN), a Nacho Fernández fue precedida de un silencio, que para los hinchas de River fue más extenso aún. El mediocampista, de 30 años, es una pieza clave, irreemplazable en la estructura de Marcelo Gallardo, que apunta a volver a pelear la Copa (llegó a la final en las últimas dos ediciones).

“Yo no puedo asegurar nada. Es como te dije recién, todas las ofertas que llegan se escuchan y ahí se analizan. Tengo muchas ganas de terminar la Libertadores porque no me gustaría irme a mitad de camino”, dijo el ex Gimnasia y, con sus palabras, más allá del deseo de no partir en medio de la competencia, sembró incertidumbre. Sobre todo teniendo en cuenta que el mercado brasileño está abierto hasta el 9 de noviembre. Que a fin de año abre la temporada de fichajes en Europa. Y que la definición de la presente edición de la Libertadores, ante las complicaciones que propuso la pandemia de coronavirus, se disputará en enero de 2021.

“A mí me tocó dar el salto de grande, firmé un buen contrato con River recién el año pasado. Ahora estoy más tranquilo, cómodo, pero no estoy salvado económicamente”, agregó Nacho. En efecto, en enero renovó su vínculo hasta junio de 2023, con un incremento en sus ingresos. Su cláusula de salida asciende a 10 millones de dólares.

“Hubo sondeos de Brasil, la última oferta fue del Atlético Mineiro y fue descartada”, recordó Fernández. ¿Y qué dice Gallardo ante la chance de perder a otro futbolista vital, como sucedió con Lucas Martínez Quarta -vendido a la Fiorentina en 15 millones de euros-? “Marcelo es muy abierto con todos los jugadores y se puede hablar, se le puede pedir algún consejo”, detalló.

El último cruce copero, la victoria de River sobre Liga de Quito por la fase de grupos, tal vez ofreció una imagen que anticipa el futuro. El volante se lesionó y en su lugar ingresó en el entretiempo el juvenil Santiago Sosa, mediocampista central de formación, pero en el rol de Nacho. Y cumplió con creces. Habrá que ver cuándo se dará dicha transición, si con la pelota todavía rodando en la Libertadores o con la participación de River ya finalizada.

Por lo pronto, las declaraciones de Fernández lo convirtieron en TT en Twitter, ante la alarma que provocaron en los fanáticos. Por lo pronto, paso a paso: esperan contar con su talento en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa ante Atlético Paranaense, pautado para el 24 de noviembre en Brasil.

