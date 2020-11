Buenas noticias para Russo: Boca con plantel completo para visitar a Newell’s... ¿incluido Villa?

Villa sigue entrenándose en Boca y Russo podría convocarlo el próximo domingo ante Newell's

“Venimos trabajando lo humano que es lo que más nos importa. Con Román y el Consejo estuvimos encima y cerca de él, a nivel humano, por fuera de lo legal y la Justicia. A nosotros nos interesan las personas”. Las palabras pertenecen a la conferencia de prensa de Miguel Ángel Russo previo al último partido de Boca ante Lanús, en el que fue su debut por la Copa de la Liga Profesional. El tema por el que más lo consultaron: Sebastián Villa. El DT dejó entrever que podría ser convocado en los próximos duelos y la puerta se entreabrió de cara al choque con Newell’s en Rosario del próximo domingo. Y Miguel recibió otras buenas nuevas.

Tres futbolistas que estaban tocados por diversas molestias físicas se mueven junto al resto del grupo y están en condiciones de ser convocados para el match del próximo fin de semana, válido por la segunda jornada de la Zona 4 de la competición nacional. Se trata de Esteban Andrada, Mauro Zárate y Ramón Ábila.

El arquero sufrió una distensión en el sóleo izquierdo y por eso fue preservado contra el Granate el sábado pasado. El ex Vélez se rehabilita de un estiramiento en su isquiotibial izquierdo producto de un mal esfuerzo en el amistoso ante Arsenal de Sarandí. Y Wanchope, quien fue reemplazado por Franco Soldano ante Lanús y realizó muecas de dolor (en teoría, en uno de sus aductores), no presentó dificultades para el trabajo.

El sábado pasado Sebastián Villa publicó una imagen suya mirando el partido de Boca ante Lanús

De esta manera Russo dispone de su plantel completo para medirse con la Lepra, en busca de extender su invicto desde su arribo a la institución para desandar su segundo ciclo al frente del equipo de la Ribera. Ahora restará saber qué sucederá con Sebastián Villa.

En las últimas semanas hubo un acercamiento entre el colombiano y su ex pareja Daniela Cortés, que en abril pasado lo denunció por violencia de género. A través de las redes sociales se dedicaron recados y hoy la mujer valoró la actitud del club durante todo este tiempo: “Desde que comenzó este proceso tan difícil han sido muchos los mensajes de apoyo, fueron estos los que me dieron la fuerza para aprender a sanar, soltar y avanzar... siempre estaré agradecida y aún más con la dirigencia CABJ por cómo manejaron la situación desde el principio . El proceso siempre fue interno, no con los medios”.

La publicación que compartió Daniela Cortés en sus stories de Instagram

Un nuevo acercamiento entre las partes se produjo a la espera de la decisión de la Justicia, que todavía no se expidió. El cuerpo técnico y la dirigencia boquense decidieron excluir de las citaciones oficiales a Villa cuando el tema salió a la luz aunque ahora podrían cambiar de parecer, en vísperas de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Inter de Porto Alegre. Por cuestiones legales comprendieron que lo mejor era que el ex Deportes Tolima practicara junto al plantel y lentamente le fueron devolviendo el protagonismo que tuvo a principios de año, cuando fue figura en el once de Russo y pieza clave para la conquista de la Superliga. Disputó varios amistosos, se mostró en muy buen nivel y hasta convirtió varios goles.

Según pudo averiguar Infobae, hay grandes chances de que sea convocado en los duelos coperos contra los brasileños (el 25/11 será la ida en Porto Alegre y el 2/12 la revancha en la Bombonera) y sería lógico que antes adquiriera algo de rodaje oficial en el ámbito doméstico.

