La reprochable frase de Marcelo Delgado para referirse al caso Villa en Boca

La frase del Chelo Delgado sobre la situación del caso Sebastián Villa





La novela de Sebastián Villa y su ausencia en el equipo que dirige Miguel Ángel Russo tuvo un nuevo capítulo este viernes. Justo horas después de que el delantero colombiano fuera gran protagonista con tres goles en un amistoso en el que Boca superó 6-1 a Barracas Central, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol que creó Juan Román Riquelme se pronunció sobre la situación que atraviesa el punta cafetero.

Marcelo Delgado, parte importante del equipo de trabajo que conforman Raúl Cascini y Jorge Bermúdez, y que están en el día a día con el plantel xeneize, tuvo una reprochable frase cuando le consultaron si Villa iba a volver a estar disponible para el entrenador luego de ser apartado por decisión de la dirigencia debido al caso de violencia de género que se abrió tras ser denunciado por su ex pareja, Daniela Cortés.

“Ojalá que el tema de Sebastián se pueda resolver pronto. Sabemos que es un profesional, viene a entrenar con alegría, jugó muchos partidos amistosos con Argentinos, Arsenal, Barracas... Lo veo muy bien. Ojalá que pronto lo podamos ver en la cancha. Lo veo feliz, está yendo al psicólogo hace cinco meses”, dijo el Chelo en diálogo con el programa 90 Minutos que se emite por ESPN.

Una vez que terminó de comentar la situación actual de Villa, el ex atacante de Boca intentó aclarar lo dicho con una frase reprochable. “Somos grandes también, a todos nos han pasado alguna vez estas cosas y a veces hay que tomarlo con mucha tranquilidad, obviamente esperemos que se arregle de la mejor manera” , agregó el ex futbolista que conquistó 10 títulos en su exitoso paso por el Xeneize como futbolista.

Chelo Delgado es parte del Consejo de Fútbol de Boca junto a Bermúdez y Cascini (Foto Baires)

Rápidamente, la declaración de Delgado se hizo viral en las redes sociales y el público empezó a reprochar las palabras que utilizó el Chelo para dar su opinión sobre el caso Villa.

En los últimos días, la ex pareja del futbolista de 24 años publicó en sus redes sociales que lo perdonaba y que no impediría que el colombiano retomara su actividad laboral con el primer equipo que dirige Russo. Es válido remarcar que la decisión de que Villa no sea parte de los compromisos oficiales del equipo de la Ribera fue tomada por el propio cuerpo técnico y la directiva que encabeza el presidente Jorde Amor Ameal. Ahora, resta aguardar si la pronunciación pública de Cortés genera un cambio en la opinión de Boca y le permiten volver a jugar sin que la Justicia se expida sobre su situación.

Más allá de los tres tantos que anotó frente al equipo que milita en la Primera Nacional del fútbol argentina, Villa viene de sumar minutos en el partido exhibición frente a Arsenal y también anotó un gol en la victoria xeneize ante Estudiantes de Río Cuarto, que se disputó en el centro de entrenamiento que la institución tiene en Ezeiza.

A poco más de una semana para el estreno de Boca en la Copa de la Liga Profesional ante Lanús, como visitante, y a la espera de lo que será el partido de ida por la serie de octavos de la Copa Libertadores. El próximo miércoles 25 de noviembre, el seis veces campeón de América visitará al Inter de Eduardo Coudet en Porto Alegre.

