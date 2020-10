¿Cambia la situación deportiva para Sebastián Villa? El mensaje de su ex pareja, que lo denunció por violencia de género, y la postura de Boca

Sebastián Villa sumó sus primeros minutos de fútbol en el amistoso de ayer ante Arsenal de Sarandí (Foto: Boca Juniors)

En las últimas horas, Sebastián Villa volvió a transformarse en noticia. Estuvo en boca de los dirigentes de la institución, Miguel Ángel Russo lo alistó en un encuentro amistoso, recibió una propuesta formal de un club del exterior y también fue citado en redes sociales por su ex pareja, Daniela Cortés, quien lo denunció por violencia de género en abril pasado. ¿Qué será del futuro deportivo del colombiano en el corto plazo?

Al Consejo de Fútbol orquestado por Juan Román Riquelme le consultaron por la situación del ex Deportes Tolima ayer en una entrevista. Además de informar que el Xeneize todavía le debe a la entidad colombiana algunas cuotas correspondientes a la compra del 70% de su pase, Jorge Bermúdez especificó sobre su realidad: “Tenemos el profundo dolor de no usar a Sebastián, pero también somos consecuentes con nuestro club, la gente que nos rodea y aquel que puso un voto para que estemos hoy al frente de la institución”.

Esta declaración se dio horas antes de que el extremo fuera usado por Miguel Ángel Russo en el amistoso que disputó su elenco con Arsenal de Sarandí en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza ayer en turno vespertino. El futbolista de 24 años, que permanece practicando a la par del plantel y de hecho está inscripto en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, no es contemplado para partidos oficiales, al menos hasta ahora, a raíz de la investigación que lo tiene como imputado.

El presidente de Boca, Jorge Ameal, también se refirió a la continuidad de Villa

Jorge Amor Ameal tomó la palabra en TyC Sports y remarcó que la utilización de Villa en la exhibición frente al Arse no significó que haya vuelto a ser elegible para el cuerpo técnico: “ No le levantamos ninguna sanción. Lo de Arsenal fue sólo una práctica. Tenemos un convenio colectivo de trabajo en el que el jugador está obligado a trabajar. Ni bien la Justicia tome una determinación, nosotros tomaremos una decisión”.

En paralelo, Atlético Mineiro realizó una oferta por el 50% de su ficha. Según pudo averiguar Infobae, la propuesta fue de 7,5 millones de dólares brutos por el mencionado porcentaje de su pase y es vista con muy buenos ojos por los apoderados del jugadores. No obstante el Consejo de Fútbol le puso un freno a la negociación mediante una carta en la que le exigió al presidente de la entidad brasileña que aclarara públicamente una frase en la que había hecho referencia a Villa el mes pasado. Todavía no hubo respuesta por parte del mandatario Sergio Sette Camara.

Frente a la total incertidumbre sobre su continuidad en la Ribera, surgió una cuestión más: la publicación de Daniela Cortés. La denunciante emitió un mensaje en su cuenta de Instagram: “Lo que viví no se lo deseo a nadie pero al estar rodeada con la gente que amo y mi familia ha hecho que esas heridas sanen y la justicia ha hecho su trabajo, lo personal no tiene nada que ver con lo laboral”. Fernando Burlando, abogado de la mujer, declaró al unísono: “Daniela perdonó a Villa y sugirió que juegue”. Claro que la sugerencia de la denunciante, mientras la investigación sigue su curso, no implica la reinserción directa del jugador al plantel xeneize y su elegibilidad en encuentros oficiales.

La publicación de Daniela Cortés, ex pareja de Villa, en una de sus stories de Instagram

Desde Boca le aseguraron a este medio que no recibieron notificaciones por parte de la Justicia pese a que están al tanto de los mensajes compartidos por Cortés en las redes. Por su parte, la propuesta enviada por el Mineiro, que tiene interés en otras figuras del fútbol argentino, podría ser desestimada de un momento a otro. Russo pretende contar con quien fuera uno de sus dirigidos de mayor nivel antes de la pandemia y ruega que haya veredicto y definición cuanto antes porque asoman los octavos de final de la Copa Libertadores y el campeonato doméstico ya cuenta con fecha de reanudación.

