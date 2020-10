Sebastián Villa convirtió tres goles en un amistoso en el que Boca goleó 6-1 a Barracas Central

Villa en el amistoso ante Barracas Central (Barracas Central)

Sin tiempo para descanso: Boca trabajó esta mañana en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza y con un combinado de suplentes y juveniles que sumaron pocos o nulos minutos en el cotejo de anoche frente a Caracas por la Copa Libertadores, se midió en un amistoso ante Barracas Central. Fue victoria y goleada por 6-1 con una actuación destacada de Sebastián Villa, autor de un triplete.

El cuadro conducido por Miguel Ángel Russo contó con cuatro de los futbolistas que anoche ingresaron en el duelo copero en la Bombonera ante los venezolanos: Leonardo Jara, Gonzalo Maroni, Agustín Obando y Wanchope Ábila. El resto fueron suplentes o no convocados, incluido el colombiano Villa, quien permanece junto al plantel pero el club no informó que será considerado elegible en los próximos compromiso por liga local y Copa.

En los últimos días la ex pareja del futbolista de 24 años que fue acusado de violencia de género publicó en sus redes sociales que lo perdonaba y no veía con malos ojos que retomara su actividad profesional íntegra. La decisión de que Villa no sea parte de los duelos oficiales del Xeneize fue tomada por el cuerpo técnico y la directiva y ahora habrá que esperar si tras estas declaraciones definen indultarlo hasta que la Justicia se expida en el caso.

El ex Deportes Tolima ya había tenido minutos en la exhibición frente a Arsenal de Sarandí e incluso había anotado en el cotejo frente a Estudiantes de Río Cuarto la semana pasada en el mismo escenario.

Por lo pronto el plantel azul y oro que aguarda por un rival en los octavos de final de la Libertadores aprovechó la mañana y sumó rodaje. Gastón Ávila, Ramón Ábila y Gonzalo Maroni fueron los que convirtieron los goles restantes en el 6-1 (Leo Buter descontó para el Guapo, que se prepara para afrontar la Primera Nacional).

A fines de noviembre y prinicipios de diciembre se llevarán a cabo los octavos de la Copa, pero antes Boca se presentará en la Copa de la Liga Profesional a nivel doméstico: comparte la Zona 4 junto a Newell’s, Lanús y Talleres de Córdoba. Su estrenó será a principios de noviembre visitando al Granate.

Formaciones:

Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Gastón Ávila, Renzo Giampaoli, Emmanuel Mas; Aaron Molinas, Jorman Campuzano, Agustín Obando; Gonzalo Maroni; Sebastián Villa y Ramón Ábila. DT: Miguel Ángel Russo

Barracas Central: Mariano Monllor; Federico Mazur, Ezequiel Filipetto, Enzo Ybañez, Fernando González; Suárez, Carlos Arce, Juan Martín Capurro, Lucas Colitto; Leonardo Buter y Germán Estigarribia. DT: Alejandro Milano

Cancha: Centro de Entrenamiento de Boca (Ezeiza)

Detalle: se disputaron dos tiempos de 30′

