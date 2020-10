El trato que hay que darle a Messi, la ausencia de Di María y el recambio en la Selección: 7 frases de Javier Mascherano

Copa del Mundo - Francia vs Argentina - Kazan Arena, Kazan, Russia - June 30, 2018 El argentino Javier Mascherano saluda tras la derrota de Argentina REUTERS/Carlos Garcia Rawlins





Fue uno de los líderes más reconocidos de los últimos tiempos en la Selección. El capitán sin cinta. Un león que se adueñaba de la mitad de la cancha y fomentaba la unión de un grupo que tuvo la desgracia de perder tres finales consecutivas. Javier Mascherano es una voz autorizada para hablar del combinado nacional en la previa del inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El actual volante de Estudiantes reveló cuál es el trato que debe recibir Lionel Messi cuando arriba a la concentración. “Leo es un jugador que siempre hay que mantenerlo activo haciéndole llegar la pelota. Está acostumbrado a un juego posicional que requiere quedarse quieto y que la pelota le llegue. Muchas veces, la gente que no reconoce el juego posicional, puede pensar que está aislado del juego, pero es todo lo contrario: mantiene la posición con lo que tiene que hacer, porque la que corre es la pelota. En esta nueva etapa, y hoy muchos de los chicos interpretan el juego como Leo, porque juegan un juego posicional en sus clubes y eso hace que sea más fácil”, analizó en diálogo con el programa Líbero.

Además, en la extensa charla que mantuvo con la señal TyC Sports Mascherano advirtió el impacto que genera para los nuevos convocados conocer al astro del Barcelona: “Es como los que tuvimos la chance de conocer a Diego (Maradona). En el día a día vas generando una confianza y una relación que cuando llegás al campo de juego eso ya está olvidado. No hay situaciones donde no se le pueda dar una indicación, porque él no quiere que sea así. Él pregona para ser uno más, aunque está claro que no lo es”.

Por su pasado en el representativo nacional, el mediocampista también dio su punto de vista del presente que atraviesa el conjunto de Lionel Scaloni. “En la Copa América la Selección estuvo a la altura e hizo un muy buen campeonato. Si analizamos, hay un gran recambio en el que se encontraron jugadores que se han adaptado a un nuevo entrenador y una nueva idea. Son jugadores que están fortalecidos en el aspecto individual tanto en la Selección, como en sus equipos”.

“Hoy la organización de lo que es la Selección no tiene nada que ver con lo que nos tocó pasar después de la muerte de Grondona. Tuvimos que convivir con situaciones dirigenciales complicadas, donde hubo diferentes entrenadores y hoy en día la Selección muestra otra imagen y tiene otra estructura, donde las cosas están muchísimo más ordenadas. A partir de eso, lo más importante son los jugadores y en la base del recambio que hubo, son 20 ó 25 partidos en la Selección, se han ganado un lugar y han mostrado su valor. Y mientras no hubo Selección, siguieron alimentando la confianza y el optimismo en sus clubes, donde en muchos casos pelearon cosas importantes. Eso te da jerarquía y nivel”, agregó.

Con relación a la ausencia de Ángel Di María, de gran presente en el PSG de Francia, su ex compañero catalogó al Fideo como uno de los mejores jugadores de la última década. “Está claro que hace tiempo tiene un gran rendimiento, inclusive cuando muchos lo cuestionaban, yo lo consideré entre los tres o cuatro mejores jugadores que ha tenido la Selección. No nos tocó la fortuna de poder ganar y se empezó a generar un círculo vicioso donde se criticaba todo y quizás no se podía observar algunos rendimientos individuales que eran buenos”.

Finalmente, con relación a su futuro, Masche reconoció que está viviendo “una lucha interna que se va postergando un poco más por la incertidumbre” que se genera por la ausencia de fútbol. “Cada día es ponerle una piedra más a la mochila y no sé hasta cuándo la voy a poder sostener. Es una situación anormal y como cualquier situación anormal uno se tiene que ir acostumbrando en el momento. Vamos entrenando, esperando que pronto se pueda volver a jugar y a partir de ahí veremos. Yo planifico hasta fin de año y después veré cómo sigue la historia. Disfruto de haber vuelto a mi país por la vida cotidiana. No hay mejor lugar en el mundo para estar que con los que querés estar”, concluyó.

