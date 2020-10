Insólito: por un brote de coronavirus, Ucrania convocó a su entrenador de arqueros para enfrentar a Francia

El ex arquero Oleksandr Shovkovskiy estará en el banco de los suplentes (Reuters)

La nueva normalidad a la que se tuvo que adaptar el deporte debido a la pandemia del coronavirus que ha azotado el mundo parece también tener lugar para hechos que rozan lo irreal. En este caso, es la selección de Ucrania la que, debido a situaciones externas, recurrió a una solución poco convencional que sólo puede tener cierta lógica dentro del marco actual en el que pese a todo, la pelota sigue girando.

Es que el combinado dirigido por Andrei Shevchenko debe jugar un amistoso ante Francia este miércoles por la fecha FIFA y en las últimas horas los arqueros de Andrei Lounin (Real Madrid) y Youri Pankiv (Oleksandria) dieron positivo en coronavirus y se sumaron a quien suele ser titular, y además viste la cinta de capitán, Andrei Pyatov (Chakhtior Donetsk), quien contrajo la enfermedad la semana pasada. De esta manera, el cuerpo técnico sólo podrá contar con Georgi Bouchtchane, quien a sus 26 años tendrá su debut con la camiseta de su país.

Debido al poco tiempo entre el resultado de las pruebas y el inicio del encuentro, el entrenador no pudo llamar a otro portero para que se siente en el banco de suplentes y entonces convocó a uno de sus ayudantes, Olexandre Chovkovsk. El ex arquero de 45 años, que se retiró en 2016, fue incluido en la lista y en caso de ser necesario será él quien se ponga los guantes y se coloque bajo los tres palos.

Lo cierto es que el ya ex futbolista, que defendió los colores del Dynamo de Kiev desde 1993 hasta el final de su carrera, sabe lo que es vestir la casaca de la selección de Ucrania porque es el sexto jugador con más partidos en la historia del combinado con más presencias, 92 partidos.

Andriy Pyatov, uno de los arqueros positivo en Covid 19 que no podrá enfrentar a Francia (EFE)

“Es bastante sensacional”, comentó en declaraciones publicadas por el diario francés L’Equipe: “La situación podría parecer ridícula. Siempre me mantengo en buena condición física. Estoy convencido de que Georgi Bouchtchane no me hará una mala broma y que no tendré que entrar al césped", declaró Chovkovsk, quien también es candidato en las elecciones locales del 25 de octubre para integrar consejo municipal de Kiev, en la lista del partido de otra celebridad deportiva, el actual alcalde, Vitali Klitschko, ex campeón del mundo de boxeo.

Ucrania viene de caer 4 a 0 ante España en la segunda fecha de la UEFA Nations League y el duelo de este miércoles le sirve como preparación de cara al encuentro del sábado ante Alemania por el certamen europeo, en el que se encuentra segundo en el Grupo 4, con 3 puntos, producto de su triunfo ante Suiza. Por su parte, Francia que ganó en sus dos cotejos anteriores, buscará en el cruce amistoso de hoy probar variantes dentro de un equipo que se mantiene cada vez más afianzado desde el título obtenido en Rusia 2018.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Antoine Griezmann vive sus horas más difíciles en Barcelona: el pedido especial de su entorno tras la crítica de Koeman y el apoyo de Francia

Los amistosos de Europa y la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: la agenda futbolística más completa