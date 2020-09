Murió de coronavirus Walter Machado da Silva, el primer goleador brasileño del fútbol argentino

El brasileño fue el goleador del torneo Metropolitano de 1969

Pasó por la Argentina en el campeonato Metropolitano de 1969 y en su breve paso por Racing dejó una huella en Avellaneda. Sus antecedentes en el San Pablo, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Santos y Barcelona prometían goles en la Academia. Y Walter Machado da Silva los convirtió.

Durante su estadía en el equipo albiceleste, el delantero se convirtió en el primer goleador brasileño del fútbol doméstico, producto de 18 conquistas en 28 presentaciones. “Podía ser durante una noche nublada de invierno en el Cilindro o una tarde soleada de verano, pero su brillo era siempre el mismo”, describió Ernesto Cherquis Bialo cuando apeló a su memoria para describir al artillero que intentó seguir con el legado que había dejado el Equipo de José.

De excelente juego aéreo y una notable fortaleza física, Batuta es recordado por su nobleza. Fue un jugador que se metió en el corazón de los hinchas a base de sus goles. Su jerarquía contribuyó para que Racing acceda a las semifinales del torneo, donde fue eliminado por Chacarita, que se terminaría quedando con la coronación al vencer a River por 4 a 1 en el partido decisivo.

Como su participación en el Mundial que organizó Inglaterra en 1966 llamó la atención de los dirigentes del Barcelona, el club catalán no dudó en contratarlo. Sin embargo, su paso por el Blaugrana generó un hecho llamativo en el Culé. Juan Antonio Samaranch, entonces delegado nacional de deportes, le había comentado al presidente del Barça, Enric Llaudet, que la prohibición de contratar jugadores extranjeros en La Liga española estaba a punto de levantarse. Sin embargo, cuando la prensa le consultó sobre el riesgo que implicaría contratar a un jugador que quizás no pudiera jugar, el dirigente respondió con una frase que despertó polémica “Si no puede jugar, será mi conductor. Siempre he querido tener un chofer negro”.

La respuesta del directivo despertó un gran escándalo en Europa, al punto tal que el propio Llaudet intentó dar otro movimiento para solucionar la situación con otra afirmación que no convenció: “Cuando llegue Silva, yo seré su chofer”.

Luego de un largo periodo de negociaciones, Walter Machado da Silva llegó al Barcelona en 1967. Sin embargo, la famosa autorización para extranjeros nunca llegó y el brasileño no tuvo el permiso para jugar partidos oficiales. Sus 8 gritos en los 15 amistosos que disputó con la camiseta del Blaugrana dejó con las ganas a los fanáticos catalanes de observar al artillero en los campeonatos.

Vasco Da Gama y Junior de Barranquilla fueron sus últimas incursiones antes de su retiro. Cuando colgó los botines trabajó como cazatalentos del Flamengo, al mismo tiempo que su otro oficio: el de la organización de casamientos, bautismos y fiestas de graduación del club.

En las últimas horas, la prensa brasileña informó que Machado da Silva murió a los 80 años a causa del coronavirus en un hospital que se encuentra en las inmediaciones de Botafogo. España, Colombia, Brasil, Argentina y el mundo del fútbol lamentan su final.

