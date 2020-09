Lionel Messi explicó los motivos detrás del explosivo posteo que le dedicó a Luis Suárez en su despedida

Lionel Messi escribió un mensaje tras la salida de Suárez (@leomessi)

“Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”.

El posteo que realizó Lionel Messi en su cuenta de Instagram al oficializarse la salida de Luis Suárez el Atlético de Madrid tuvo dos propósitos: despedir a su amigo y mostrar su descontento y quiebre absoluto con la dirigencia, presidida por Josep Maria Bartomeu.

Hoy, cinco días después de aquellas palabras, el capitán y referente del FC Barcelona explicó a Sport, lo que pasó por su cabeza al expresarse a través de las redes sociales.

La respuesta de Luis Suárez a Lionel Messi

“Solo dije lo que sentía en algunos momentos que fueron duros para mí”, reconoció el astro argentino y agregó: “Entiendo que habrá quien piense que debí callar o dejarlo pasar, como en tantas otras cosas que las dejé pasar, pero me dolieron muchas cosas en las últimas semanas y fue mi forma de expresarlo”.

Al parecer, el presidente de la institución ha optado por callar y no responder de ninguna manera para dar por finalizado un cruce de declaraciones públicas que podían perjudicar a la institución en lo deportivo. Así también lo entendió Lionel Messi.

“Debemos dejar las diferencias, yo particularmente asumo mis errores que si existieron fueron solo para hacer un mejor y más fuerte FC Barcelona. Pero ya está, todo pasó, debemos concentrarnos en hacerlo lo mejor posible y en conseguir todo lo que podamos lograr juntos, como equipo y como hinchada: sumando pasión e ilusión será la única forma de poder lograr los objetivos, siempre unidos y remando en la misma dirección”, remarcó.

Messi convirtió de penal en la victoria contra el Villarreal

“Quien me conoce sabe que no soy capaz de jugar a otra cosa que no sea siempre para ir a ganar y para darlo todo en la cancha. Fue así durante toda mi carrera y eso no va a cambiar. Hoy día mi compromiso con esta camiseta y este escudo es total, sigue intacto”, aseguró La Pulga, quien convirtió uno de los cuatro goles del Barcelona en su estreno liguero.

“Este equipo dará lo mejor con el único objetivo de conseguir las alegrías que siempre da el fútbol sobre todo a esta gente, nuestros seguidores, que tanto lo merecen (...) Asumo mis errores, que si existieron fueron solo para hacer un mejor y más fuerte FC Barcelona”, sentenció.

Por último, quiso mandarle “un mensaje a todos los ‘socis’ y a todos los culés que nos siguen. Si en algún momento a alguno de ellos le pudo molestar algo que dije o hice, que no les quepa duda que lo hice siempre pensando también en lo mejor para el club”.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Un ex Real Madrid descartado por Zinedine Zidane: el “plan B” del Barcelona tras la salida de Luis Suárez

Lionel Messi habló por primera vez desde que anunció su continuidad en el Barcelona: “Asumo mis errores”

Un estudio determinó que Lionel Messi es el deportista más rentable en Instagram: el Top 10