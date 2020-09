La frase de Koeman sobre Lionel Messi que sorprendió al Barcelona: “No sé si tengo todo para hacerlo feliz”

Ronald Koeman se refirió a los dichos de Lionel Messi (REUTERS/Albert Gea)

Barcelona se encuentra en pleno proceso de refundación, tras la histórica goleada sufrida en cuartos de final de la Champions League ante Bayern Munich y las salidas del director técnico Quique Setién y de algunos “pesos pesados”, como Luis Suárez (Atlético Madrid), Ivan Rakitic (Sevilla) y Arturo Vidal (Inter).

El encargado de llevar adelante este proyecto es el entrenador holandés Ronald Koeman y su principal ladero en la cancha será Lionel Messi, quien luego de expresar su deseo de emigrar de la institución y apuntar contra la dirigencia del club salió a pedir “paz y unidad”.

Sin embargo, en la conferencia de prensa previa al duelo de mañana ante Celta de Vigo en condición de visitante, el ex DT de la selección de los Países Bajos sorprendió con su respuesta ante la consulta sobre qué es lo que puede hacer para que el argentino sea plenamente feliz en Barcelona.

“ No sé si tengo todo en mis manos en ese sentido . Como entrenador hay que buscar el mejor equipo para él, donde él pueda brillar. Buscar una posición en donde él pueda sacar el máximo, como hizo siempre en el club. Y buscar fórmulas en los entrenamientos. Noté en estas cuatro semanas que él vive del fútbol, hace todo para ganar, incluso en los entrenamientos. Ganar partidos, no creo que haya otro remedio para que Messi sea feliz”, explicó el DT.

El capitán del conjunto catalán, luego de su enfrentamiento público con los mandatarios del club y criticar las formas y la salida de su amigo Suárez, intentó bajar un poco los decibeles a las discusión. “Luego de tantas desavenencias, me gustaría poner un punto y final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y asumir que lo mejor está por venir. Asumo mis errores, que si existieron fueron solo para hacer un mejor y más fuerte Barcelona”, comentó.

Koeman se mostró en la misma línea que la Pulga: “Es muy positivo que el capitán del equipo se muestre en este sentido, de pedir unidad. Esto siempre es positivo. Ojalá podamos estar más tranquilos de lo que hemos vivido últimamente ”.

Otro tema que tiene en vilo a los simpatizantes azulgranas es la posibilidad de contratar a un centrodelantero, puesto que quedó “vacante” tras la salida del Pistolero. “Hay que analizar la plantilla y ver qué nos falta. Sabemos que el club tiene problemas económicos, como todos los clubes, pero hay una o dos posiciones en el equipo donde miramos para mejorar. Estamos trabajando para tener otra opción para el 9. El club va a trabajar al máximo para traerlo. Si no utilizaremos nuestros jugadores, no tengo ninguna queja”, advirtió. El principal apuntado -por pedido del entrenador- es el holandés Memphis Depay.

El que está próximo a convertirse en nuevo refuerzo es el marcador de punta Sergiño Dest, a quien Koeman quiso convocar para el combinado nacional de los Países Bajos (finalmente el jugador se inclinó por Estados Unidos). “Se está haciendo la revisión médica y todavía falta que firme. Hasta que no firme prefiero no hablar mucho. Vamos a contar con un lateral joven. También es tema de cambiar cosas para el futuro. Tendrá que competir con otros laterales. Es joven y ha jugado Champions, estoy segurísimo que será muy útil”, analizó.

Sobre la posición en la que debe jugar Antoine Griezzman, el director técnico aseguró: “Creo que está haciendo muy bien las cosas, desde la derecha. Tiene mucha más libertad de entrar y buscar el medio y hace las cosas bien. Tiene diferentes cualidades y desde fuera hacia adentro es su peligro. Sobre todo sus desmarques son muy buenos, y hay que buscar más profundidad por la banda derecha”.

“En principio no tiene que ser diferente jugar en casa que fuera. Queremos lo mismo. Presionar al contrario, jugar, dominar, y sobre todo buscar un rendimiento alto. Lo que pasó el año pasado no me interesa. Estamos con confianza y hay que demostrarlo fuera de casa”, concluyó Koeman.

