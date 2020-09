Selección Argentina: Lionel Scaloni sufrió la baja de otro futbolista a días del debut por Eliminatorias

Lionel Scaloni no podrá contar con Renzo Saravia para los partidos contra Ecuador y Bolivia (REUTERS/Amir Cohen)

“Me rompí, me rompí”, fue el desconsolado grito que lanzó Renzo Saravia apenas comenzaba el partido de América de Cali ante Inter de Porto Alegre en Colombia, en el marco de la Fecha 5 del Grupo E de la Copa Libertadores (empataron 0 a 0). El lateral cordobés sintió un fuerte dolor y quedó tendido en el piso. Ahora se confirmó que se rompió los ligamentos cruzados de su pierna derecha, por lo que no podrá decir presente con la selección argentina.

El surgido de la cantera de Belgrano se encontraba dentro de la lista de convocados que confeccionó Lionel Scaloni para enfrentar a Ecuador (el 8 de octubre, en La Bombonera) y Bolivia (el 13 del mismo mes, en en el estadio Hernando Siles de La Paz) para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

"Me rompí", el desconsolado grito de Renzo Saravia

De esta manera, el lateral derecho, que de la mano de Eduardo Coudet estaba teniendo continuidad, se convirtió en la segunda baja confirmada para el director técnico de la Albiceleste. El otro que no podrá decir presente en esta Fecha FIFA es el marcador central de Gremio Walter Kannemman, quien tiene coronavirus.

De esta manera, y a falta del anuncio sobre quiénes serán los futbolistas del medio local que se añadirán a la lista de convocados (se prevé que se comunicará una vez finalizada la quinta fecha de la Libertadores), Scaloni cuenta como alternativa en esa posición con Juan Foyt, pese a que el hombre del Tottenham en realidad suele desempeñarse como marcador central.

De esta manera, todo hace indicar que será la oportunidad para Gonzalo Montiel. El jugador de River aún no pudo tener un estreno oficial con la camiseta de Argentina (solamente participó de cuatro amistosos -México, Chile, Marruecos y Venezuela-).

Renzo Saravia sufrió una dura lesión ante América de Cali (EFE/ Ernesto Guzmán POOL)

“Es evidente que cada uno tiene su manera de jugar. Juan (Foyth) es un central puesto ahí que ha rendido. Es un jugador que es difícil de pasar en el 1 vs. 1 porque tiene fuerza y técnicamente no es menos. Sabe jugar con la pelota, aunque tiene sus límites, obviamente, para la posición de ataque. Tanto Renzo (Saravia) como Gonzalo (Montiel) son bastante parecidos, ofensivos los dos. A Renzo lo hemos tenido más y a Gonzalo poco partidos por haber competido con su club, pero estamos contentos con él. Es una posición que tenemos cubierta, sabemos lo que nos da cada uno y estamos contentos. Hoy, no necesitamos buscar más variantes”, declaró hace unos días el DT durante una entrevista concedida a TyC Sports.

Aunque no es oficial, se estima que Lionel Scaloni agregará a la nómina para enfrentar a Ecuador y Bolivia a los arqueros Franco Armani y Esteban Andrada, los defensores Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta y el polifuncional Eduardo Toto Salvio. De esta manera, serían tres jugadores de River y dos de Boca.

La lista del exterior:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Agustín Marchesín (Porto, Portugal) y Juan Musso (Udinese, Italia).

Defensores: Juan Foyth (Tottenham, Inglaterra), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra), Nehuén Pérez (Atlético de Madrid, España), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda), Facundo Medina (Lens, Francia) y Marcos Acuña (Sevilla, España).

Mediocampistas: Leandro Paredes (PSG, Francia), Guido Rodríguez (Betis, España), Rodrigo De Paul (Udinese, Italia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania), Giovani Lo Celso (Tottenham, Inglaterra), Alexis Mac Allister (Brighton And Hove, Inglaterra), Alejandro Gómez (Atalanta, Italia), Joaquín Correa (Lazio, Italia) y Nicolás Domínguez (Bologna, Italia).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona, España), Paulo Dybala (Juventus, Italia), Lucas Ocampos (Sevilla, España), Giovanni Simeone (Cagliari, Italia), Nicolás González (Stuttgart, Alemania), Lucas Alario (Bayer Leverkusen, Alemania), Lautaro Martínez (Inter, Italia) y Cristian Pavón (Los Angeles Galaxy, Estados Unidos).

