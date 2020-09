Marcelo Tinelli habló de la fecha de reinicio del fútbol argentino y dio su opinión sobre la patada de Romero que lesionó a Herrera en San Lorenzo

Marcelo Tinelli destacó que el fútbol argentino podría volver el 16 o el 23 de octubre (Foto: Jorge Luengo)

Marcelo Tinelli habló en su rol de presidente de la flamante Liga Profesional sobre el regreso del fútbol argentino y anunció que están preparando todo en el país para que el retorno de la actividad local sea el 16 o el 23 de octubre, aunque aclaró que todo estará sujeto a la determinación del Ministerio de Salud.

“Nosotros lo que tenemos armado, de acuerdo al comité de Competición de la Liga, es para tratar de volver como fecha el 16, pero hoy dependemos de la autorización del Ministerio de Salud como lo dijo el presidente Chiqui Tapia. El 16 o el 23 calculamos volver, pero hoy es difícil decir una fecha porque dependemos de la autorización del Ministerio de Salud. Calculo que entre mañana y pasado tendremos una conversación con el Ministro de Salud”, explicó el actual mandatario de San Lorenzo y líder del naciente campeonato de primera división en una entrevista con el programa SuperFutbol que se emite por TyC Sports.

El conductor televisivo aclaró que hicieron “toda la fuerza para volver” pero que la “prioridad” estuvo en la salud. “No podemos desconocer lo que es la salud en Argentina y el momento que está pasando el país con la muertes y los contagios. Más que someternos a algo, estamos acompañando una decisión del área de salud que tiene que ver con espectáculos al aire libre. Tiene que ver con un acompañamiento de ambos lados más que ponerse firme o no. Hablé hace 15 días con el presidente (Alberto Fernández) y dijimos que dependíamos de eso, de un montón de cosas, de los protocolos que está estableciendo el Ministerio de Salud en Argentina. No tiene que ver con la fuerza de uno”, advirtió.

“Veo una cosa más global a nivel país: el abordaje ha sido muy bueno de cómo se trabajó con la pandemia cuidando la salud de la gente ha sido diferente a otros países. Es difícil decir qué está bien y qué mal. Las ligas del mundo comenzaron, algunas con complicaciones y otras no. Nosotros estamos a punto de comenzar. El otro día veía el gol de Senesi en Holanda y sí, va el 50% de la gente, pero vienen en otra situación. Acá tenemos una población totalmente diferente a Holanda, a nivel socio económico también. Cómo trabaja la gente, cómo viven en esos países, como para estar comparándonos liga con liga. Es muy difícil comparar eso”, detalló.

A la hora de comparar entre el regreso de programas de televisión de su productora y el retorno del fútbol, dejó en claro que hay diferencias sustanciales: “Acá tenemos un problema de viajes que debemos contemplar también. Hay muchas ciudades que tenés que hacer cuarentena cuando entrás y cuando salís. No hay vuelos internos. No es solamente decir cómo se puede hacer un programa de televisión. Se pueden hacer ciertos programas con contemplaciones y protocolos. Un Cantando por un sueño podemos hacerlo perfectamente, pero un Bailando no por el protocolo”

Y expresó sobre el panorama cambiante del escenario sanitario: “He recibido llamado de gobernadores en su momento que me decían: ‘Vengan a hacer la pretemporada acá porque es una provincia libre de Covid'. Gobernadores que después tuvieron que pedir auxilio porque se quedaban sin camas en hospitales y respiradores en terapia intensiva. Hay que tener situaciones claras para decir arranca, y arranca bien. No hay vuelos internos en Argentina, va más allá del fútbol, hasta que eso no se solucione es muy difícil, realmente difícil estar pensando en viajar. Nosotros llegamos hasta cierto lugar, después tenemos que trabajar con la autoridad sanitaria competente y debemos respetar lo que está diciendo”.

Tinelli explicó que mantuvo un perfil bajo en los medios porque no es su “estilo” hablar en ningún tipo de contexto. “Nosotros estamos trabajando y muy bien dentro de la liga para montar un campeonato que va a ser muy pero muy bueno”. En esa línea, recordó que el formato está definido: no habrá descensos este año ni el próximo. “Nosotros tenemos definido este año y el que viene. Se votó en asamblea. Vamos a un campeonato de 26 este año y 28 el que viene; y después sucesivamente se va a bajar. Esto ha votado la dirigencia en base a las situaciones económicas. Hay muchos clubes que se están ordenado bastante más allá de no tener ingresos”, reconoció.

“Tenemos algo más importante como país que es que estamos viviendo una pandemia con 12 mil a 14 mil casos todos los días. Con 200 o 400 muertos todos los días. Estamos muy arriba en un montón de situaciones. Hay que ser cautos en todo lo que se va a decir. Me encantaría decir ‘vamos a volver en tal fecha’, pero hay que ser cautos y esperar”, insistió, al mismo tiempo que aclaró que la decisión de habilitar o no el fútbol no estará relacionada con una baja de contagios.





SU OPINIÓN SOBRE LA LESIÓN DE ÁNGEL ROMERO AL JUVENIL HERRERA EN SAN LORENZO

Tinelli habló sobre lo ocurrido en el entrenamiento de San Lorenzo

El presidente de San Lorenzo también se expresó sobre la patada con la que Ángel Romero lesionó al juvenil Andrés Herrera en un entrenamiento. “Primero ante todo quiero decir que fue un accidente, eso queda claro. No está en la cabeza de nadie que un jugador pueda lesionar a otro de mala leche. Ningún jugador de San Lorenzo haría una cosa así", avisó.

“Estuve charlando con Andrés y con Ángel y eso por supuesto no existe. Entiendo todo lo que pueda tomar como medida por el bien del grupo el entrenador. Mariano Soso es una persona que goza de todo el respeto y el respaldo mío. Se dijeron un montón de cosas y no es así. Al contrario, hay un grupo muy bueno, de muy buena gente. Por supuesto que hay cosas como cuando trabajas en un grupo que te llevas mejor con uno u otro. Si hubo alguna equivocación previa, ya fue charlada, hablada y era en otro contexto. Acá se descontextualizó todo y se llevó a un lugar que se habló de situaciones que no eran tan así. Justamente Andrés y Ángel eran de las personas más cercanas”, dijo.

Al mismo tiempo, aclaró que vio el video de la lesión: “Fue una jugada desgraciada. Viéndola, es como cuando se va un jugador para delante, vas corriendo y lo tocas de atrás para que el otro no se escape... De repente se traba la pierna y se produce esta lesión. Lamentablemente se rompió un jugador y una persona maravillosa como Andrés”.

“Yo tengo preferencias por todos los jugadores del equipo, no por algunos. Sí estuve más en la negociación de Ángel y Óscar porque las encabecé yo. Estoy cercano a todos los jugadores. No es que tengo preferencias por uno u otros”, argumentó.

El máximo mandatario aclaró que lo de Sosos a Romero no fue una “suspensión”, pero sí un “trabajo diferenciado”. También dijo que no cree que quedaran “secuelas” en el plantel por lo ocurrido: “Fue un trabajo diferenciado después que había pasado como diciendo ‘esa patada no’. Pero no fue una suspensión como se habló”.

