Un argentino fue el autor del gol del fin de semana en Holanda: espectacular chilena y festejo

Con la vuelta de la Copa Libertadores en Sudamérica, parece que el fútbol nuevamente volvió a su normalidad a lo largo y ancho del planeta tras el largo parate producto de la pandemia de coronavirus. Es así que este fin de semana varias ligas del mundo tuvieron acción y la grilla de programación estuvo plagada de encuentros que dejaron varias acciones y resultados llamativos para los fanáticos. Sin embargo, parece que el mejor gol se produjo en la Eredivisie de Holanda y tuvo como protagonista a un argentino.

Se trata de Marcos Senesi, el ex defensor de San Lorenzo, que este domingo se despachó con una increíble chilena para estampar uno de los tantos del Feyenoord en la goleada por 4-2 ante el Ado Den Haag, por la tercera fecha del certamen local.

El encuentro iba 1-1 cuando, a los 12 minutos del segundo tiempo, el central de 23 años tomó un despeje de un rival tras un corner a favor y, sin que pique, calzó la pelota con una espectacular pirueta que venció la resistencia del arquero Luuk Koopmans y se coló por el segundo palo. inmediatamente, el número '4′ salió a gritarlo con entusiasmo y fue abrazado por todos sus compañeros ante la genialidad que acababa de realizar.

Senesi marcó un gol de chilena en la goleada 4-2 del Feyenoord (@Feyenoord)

De esta manera, el entrerriano, surgido de la cantera del Ciclón en 2016, consiguió anotar su tercera diana en el cuadro de Róterdam, institución a la que llegó en 2019 a cambio de 7 millones de euros. En total, el zaguero ya suma 28 juegos desde su recalada a Europa y desde el inicio de la Eredivisie fue una fija para el entrenador Dick Advocaat en todos los cotejos.

Tras el tanto de Senesi, el Feyenoord sufrió el empate de su adversario gracias a un penal convertido por Shaquille Pinas a falta de 21 minutos, pero lo iba a sacar adelante el encuentro por medio de los goles de Narsingh y Berghuis, también desde los doce pasos. Con este triunfo, el elenco del ex Cuervo suma siete unidades en la tabla de posiciones y se alza como tercero, detrás del Ajax y del Heerenveen, ambos con puntaje perfecto.

Cabe recordar que el defensa no forma parte de la última preselección de 30 nombres de los jugadores que se desarrollan en el exterior, que fue entregada por Lionel Scaloni para afrontar los dos primeros partidos de la Selección en las Eliminatorias sudamericanas ante Ecuador y Bolivia. Senesi aún no debutó en la Mayor, su último vínculo con la Albiceleste fue en 2017 cuando disputó el Mundial Sub 20 de Corea.

