Se conocieron detalles de la patada de Ángel Romero que fracturó al juvenil Herrera en San Lorenzo: quiénes tuvieron acceso al video de la discordia

Esteban Herrera, Ángel Romero y Sebastián Domínguez, que destapó nuevos detalles de la acción de la polémica

San Lorenzo vive horas convulsionadas desde el viernes, cuando Ángel Romero lesionó al juvenil Andrés Herrera en el entrenamiento. El lateral de la selección Sub 23, quien estaba siendo seguido por el Palmeiras de Brasil, sufrió la fractura infrasindesmal del peroné izquierdo tras una entrada del delantero paraguayo. La recuperación, según informó el club, le demandará alrededor de tres meses.

Más allá de que el jugador se comunicó el mismo día con su compañero para ofrecerle disculpas y le informó que se trató de una acción accidental, el golpe provocó el malestar en el plantel del Ciclón, al punto que varios le reprocharon la situación cara a cara al atacante, quien desde el sábado se entrena de manera diferenciada por orden del entrenador Mariano Soso.

Rudy Chamorro, quien trabaja con el representante del futbolista lesionado, fue lapidario en diálogo con radio La Red: “A mí me mostraron el video, una patada terrible, de atrás, de mala leche. Es muy alevoso, ni a un adversario le haría eso, menos jugando un reducido. Lo que le hizo el ‘paragua’ es terrible. No hubo pica antes, jamás. Lo digo sin vender humo: es mala leche y traicionero, siempre lo fue”.

¿Cómo logró Chamorro acceder a un video, si se trató de una práctica cerrada? Según pudo averiguar Infobae, los entretelones de ese entrenamiento (y de todos los ensayos, además de jugadas específicas o material que el cuerpo técnico quiere compartir) son subidos a una nube a la que sólo tiene acceso el equipo de trabajo de Soso, los jugadores y la secretaría técnica que encabezan Leandro Romagnoli, Hugo Tocalli y Alberto Acosta. ¿A Chamorro le mostró la filmación el propio Herrera?

Sebastián Dominguez vio el vídeo de la patada de Angel Romero que lesionó a Herrera en San Lorenzo

Pero este mediodía otro “externo” al grupo confesó haber observado el video de la discordia, que aún no se filtró al gran público. Se trata de Sebastián Domínguez, ex futbolista y hoy analista, quien habló sobre la jugada polémica en el programa 90 minutos de fútbol, por ESPN.

“Tuve la posibilidad de ver la jugada y no lo entiendo. Como profesional he ido fuerte a más de una jugada dividida y jamás se me pasó por la cabeza ir a romper a alguien. Ahora, cuando suceden este tipo de situaciones, uno no las piensa de manera coherente. Creo que hay jugadas en las que podés tener mala fe y en otras tener mala suerte, pero en esta jugada ya estaba terminada la situación, no estaban ni siquiera compitiendo en el ejercicio, no entiendo cómo vas a buscar la rodilla”, fue contundente el ex marcador central.

¿Cómo logró ver Domínguez el contenido? Es el hermano de Nicolás, ayudante de campo en Boedo de Mariano Soso, con quien también comparte una amistad. ¿Su mirada será la misma que la del cuerpo técnico?

En pos de bajarle el tenor a la controversia, Ángel Romero, acompañado de su hermano Oscar, visitaron esta tarde a Herrera. “Gracias por la visita. Vamos arriba”, escribió el marcador de punta en Twitter. Desde la misma red, Marcelo Tinelli, presidente de la institución, aplaudió el gesto.

Los romero en su visita al marcador de punta (@andreherreraa4)

La lesión no es el primer lunar del paso de los talentosos Romero por San Lorenzo. Con Diego Monarriz, el anterior entrenador, tuvieron diferencias que se hicieron públicas en más de una oportunidad, como cuando el técnico no permitió que el suegro de uno de ellos permaneciera en el banco en un entrenamiento, o cuando Ángel se enojó cuando reemplazó a Oscar en febrero, en ocasión del duelo ante Talleres en Córdoba.

Ya en el reinicio de las prácticas en Argentina tras el parate por la pandemia de coronavirus, los paraguayos demoraron en retornar. Y el episodio de la lesión enrareció aún más el clima. ¿La visita y el pedido de perdón presencial alcanzará para ponerle punto final a la polémica?

SEGUÍ LEYENDO:

El show de Ruggeri: enojo por un saludo de Lionel Messi, desopilante consejo a Andrada y el recuerdo de su patada “para quebrar” a Chilavert