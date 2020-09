Brilló en el fútbol argentino, Scaloni lo hizo debutar en la Selección y ahora jugará las Eliminatorias para Paraguay

Gastón Giménez, de la selección argentina a la paraguaya

La carrera de Gastón Giménez fue en paulatino y franco ascenso; prácticamente no tuvo baches ni pausas. Este formoseño de buena estatura y mejor técnica se formó deportivamente en Almirante Brown, donde debutó como profesional (2009) en el ascenso argentino y se hizo un nombre dentro de un competitivo fútbol. Con el paso de los campeonatos fue adquiriendo experiencia, confianza y rodaje, al punto tal de convertirse en figura de la Fragata, que en la temporada 2013/2014 bajó a la B Metropolitana tras una mala campaña. Él fue rescatado y fichado por Atlético Tucumán, que se quedó sin ascenso a Primera en 2014 y ganó de punta a punta el torneo al año siguiente.

Sus buenas apariciones lo llevaron a cambiar de camiseta y defender la de otro conjunto del interior: Godoy Cruz. El Tomba se convirtió en un sitio ideal para futbolistas en formación que se desarrollan y llevan a cabo su transición del ascenso a Primera. Y Giménez en Mendoza explotó, al punto tal que Estudiantes de La Plata se fijó en sus condiciones y se lo llevó.

Afirmado en la máxima categoría, todavía no había proyecciones con alguna selección. Los buenos rendimientos de Tonga no mermaban y en La Plata duró poquito: el obsesivo Gabriel Heinze le vio potencial y le exigió a la dirigencia de Vélez que lo contratara porque sería clave para el andamiaje de su equipo. Fue así que en 2018 lució la V azulada en el pecho y fue eje de una propuesta futbolística atractiva como la de Heinze en un Fortín que abandonó los últimos lugares de la zona de promedios para batallar en los primeros puestos de la tabla.

Tras el Mundial de Rusia 2018 Lionel Scaloni tomó las riendas de la Selección reemplazando a Jorge Sampaoli y enseguida se comunicó con su ex compañero Gringo Heinze para consultarle por las condiciones de uno de sus volantes más valorados. El DT albiceleste le siguió los pasos en la segunda mitad de 2018 y lo convocó para dos amistosos que se realizaron en noviembre contra México, en los que tuvo participación, aunque escasa: ingresó 3 minutos en el primero disputado en Córdoba. ¿La curiosidad? En uno de los movimientos del contingente nacional fue olvidado en uno de los hoteles tras haber ido al baño.

Su traspaso de Godoy Cruz de Mendoza a Estudiantes de La Plata, un punto de inflexión en su carrera

A los flashes de la selección argentina le prosiguieron las ofertas desde el exterior. La CD velezana tenía claro que no iba poder retenerlo mucho tiempo más y Heinze intentó exprimir sus cualidades a lo largo de todo 2019 en el que, igualmente, el Gringo dijo adiós. A principios de ese año Eduardo Berizzo asumió en Paraguay e inició los preparativos para la Copa América en Brasil, donde el combinado guaraní cayó eliminado en la tanda de penales contra el anfitrión en la instancia de cuartos de final. A esa competición el Toto llevó a varios jugadores con paso por el fútbol argentino (Antony Silva, Tacuara Cardozo, Gustavo Gómez y Miguel Almirón, entre otros) y a algunos argentinos naturalizados paraguayos: el misionero Santiago Arzamendia, que sonó en Boca, y el bonaerense ex River Juan Iturbe.

Berizzo tenía en vista a Alejandro Romero Gamarra, habilidoso enganche surgido en Huracán que tenía la chance de nacionalizarse por su ascendencia guaraní. Pero hasta ahí no contaba con Gastón Giménez, puesto que ya había debutado con Argentina y eso le imposibilitaría cambiar de equipo internacional. El reciente cambio de reglamento en la FIFA que indica que todo futbolista que no haya disputado competiciones catalogadas de Nivel A (Mundiales, Copas continentales, etc) tendrá la potestad de vestir la casaca de otro seleccionado.

En marzo de este año, cuando el coronavirus se esparcía por todos los rincones del planeta, salió a la luz la información: Berizzo tenía serias intenciones de que Giménez, de padres paraguayos, se naturalizara para formar parte de su proceso camino a Qatar 2022. En paralelo, Chicago Fire desembolsaba más de 4 millones de dólares para llevárselo a la MLS.

Giménez ya es uno de los hombres más importantes del Chicago Fire de la MLS (Mandatory Credit: Mike Dinovo-USA TODAY Sports)

“Ya tengo la nacionalidad, espero que me llamen. Fue una decisión difícil pero rápida. No me gusta estar dando vueltas en medio de nada. Cuando tengo que decidir algo me gusta hacerlo lo más rápido posible y enfocarme en eso. Lo hablé con la familia y lo decidí así. No creía que me iban a llamar de la selección argentina y esta posibilidad me atrajo mucho la verdad”, comentó el futbolista de 28 años a Radio 947.

El sueño de Giménez de jugar un Mundial está más vigente que nunca aunque en el medio variaron los colores de la insignia que defenderá. A su lado tendrá a otros coterráneos que atravesaron su misma situación: Alejandro Romero Gamarra, Santiago Arzamendia y Andrés Cubas. Si se mantienen los calendarios propuestos por Conmebol, en noviembre próximo puede llegar a enfrentarse por primera vez con la camiseta que un día se puso (tercera fecha de las Eliminatorias en la Bombonera): la argentina.

