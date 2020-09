Julio Buffarini le avisó a Boca que no renovará su contrato: ¿crece la chance de sumar a Fabricio Bustos?

Buffarini no renovará su contrato con Boca y Bustos define su continuidad en Independiente

Las conversaciones entre Boca e Independiente se reflotaron en los últimos días. Luego de que se cayera definitivamente la transferencia de Silvio Romero a la Ribera y quedaran descartadas las chances de traspasar a Juan Sánchez Miño y Cecilio Domínguez como moneda de cambio, apareció otro nombre que forma parte del patrimonio vital del Rojo sobre la mesa: Fabricio Bustos. Los llamados existen; el acuerdo, por el momento, no.

Frente al interés público de Juan Román Riquelme, responsable del Consejo de Fútbol xeneize, por el chileno Mauricio Isla (finalmente firmó con el Flamengo de Brasil) surgió una inmediata elucubración: al cuerpo técnico y la directiva boquense no les cierra Julio Buffarini como lateral derecho. Sin embargo el vicepresidente segundo de la institución le ofreció al lateral cordobés la renovación de su vínculo con una mejora en su tope de dólar, tal como sucedió con Carlos Izquierdoz, referente del plantel, que rubricó hasta fines de 2022.

Las partes fueron optimistas desde un comienzo e incluso el propio Buffa declaró en más de una ocasión que se siente muy a gusto desde que llegó al club (y más todavía cuando se afianzó en el once titular y obtuvo el último título de Superliga). Pero su futuro en Boca parece tener fecha de vencimiento: ya les avisó a los dirigentes que no extenderá el contrato que vence a mediados de 2021.

Buffarini ya le comunicó a Boca que no renovará su vínculo (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Lo que genera Román es algo único, me pasó cuando conocí a Messi o vi a Tevez por primera vez. Con la presencia nomás te intimida un poco”, declaró hace algún tiempo el marcador de punta de 32 años que siempre ponderó a Riquelme como futbolista y hasta se refirió a su relación ahora que se desempeña como directivo. Pujó en un principio extender su vínculo con Boca hasta 2023 pero no las charlas no llegaron a buen puerto (¿la diferencia habrá sido solamente por la fecha de culminación?).

En el fútbol argentino Buffarini militó en Talleres de Córdoba, Atlético Tucumán, Ferro y San Lorenzo antes de arribar al Xeneize (llegó a ser convocado a la Selección). Su única experiencia fuera del país fue en el San Pablo de Brasil, por lo que todavía tiene pendiente cumplir el sueño de jugar en el fútbol europeo. Por estas horas el futbolista se entrena en las instalaciones del hotel donde se montó la burbuja en Boca, a la espera de un nuevo testeo que -resultado negativo mediante- lo habilite para sumarse al plantel que practica en el Centro de Entrenamiento del club en Ezeiza.

Que Buffarini haya avisado que no renovará su contrato no implica que Russo lo margine del grupo ni mucho menos: es considerado pieza importante del equipo y estará a sus órdenes para el futuro inmediato. Aunque lo cierto es que la dirigencia de Boca tendrá que empezar a barajar un reemplazo sabiendo que Leonardo Jara será la única alternativa en ese sector ya que Marcelo Weigandt tiene casi cerrado su préstamo a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Fabricio Bustos acaba de extender su vínculo con Independiente hasta 2022: Boca lo tiene en carpeta pero no desespera por él

Pero según pudo averiguar Infobae, Boca no tiene ningún tipo de apuro en contratar un lateral derecho. Si Independiente, que pretende adueñarse de un porcentaje de los pases de Agustín Rossi e Iván Marcone, acomoda los números y emite una propuesta superadora que incluya a Fabricio Bustos, será oído. Caso contrario, Russo se arreglará con el material que tiene y dedicará su tiempo a diagramar cuestiones futbolísticas vinculadas a la Libertadores y torneo local.

Independiente busca arquero de forma urgente y además tiene acordado de palabra el contrato de Marcone, pero si no convence a Boca primero, no habrá trato.

