Una argentina de 18 años rompió el mercado de pases del fútbol femenino y se incorporó a la Juventus

Dalila Ippolito firmó con la Juventus





Dalila Ippolito, la mediocampista de 18 años del seleccionado argentino, firmó su contrato con la Juventus, actual campeón italiano de fútbol femenino, y será la primera representante albiceleste en competir en la Serie A1.

La ex jugadora de la UAI Urquiza es la única futbolista del país que tiene una cancha con su nombre, ya que el club Jóvenes Deportistas de Lugano, donde se inició, la homenajeó este año rebautizando su estadio techado. Ella tendrá su primera experiencia en el exterior, nada menos que en uno de los clubes más importantes de Europa, que logró los títulos domésticos en 2018 y 2019.

“Hola gente de la Juventus, hoy acá estoy vistiendo esta camiseta que prometo defender y ganar todo lo posible con este equipo. Forza Juve”, dijo Ippolito en un video que publicó la entidad de Turín en sus redes sociales oficiales.

Ippolito había llegado hace dos semanas a Italia junto a su representante, el español Chavi Pascual. Cumplió los 14 días de cuarentena en Milán y luego se trasladó a Turín para sellar su vínculo con la Juventus, donde lucirá la camiseta con el número 5 en la espalda.

Dalila Ippolito será la primera representante albiceleste en competir en la Serie A1 (Foto: @juventusfces)





“Comienza lo mejor. Estoy feliz de poder estar en este gran club, gracias Juventus por darme la oportunidad de ser parte de este equipo. Hoy mi primer sueño se hace realidad y no me detendré hasta alcanzar cada uno de ellos”, escribió la argentina en su cuenta de Instagram.

“Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron y fueron parte para dar este gran paso en mi carrera, siendo muy especial para mí. Gracias a todos por tanto amor en esta aventura que acaba de comenzar. ¡Vamos por todo, estoy lista!”, agregó.

La jugadora de Lugano, de un último paso por la UAI Urquiza y con antecedentes en River entre 2015 y 2019, se destacó como la más joven en el Mundial de Francia 2019 con una histórica actuación en el último encuentro contra Escocia: entró a los 22 minutos del segundo tiempo por Soledad Jaimes cuando Argentina perdía 0-3 y el equipo terminó consiguiendo un empate 3-3.

“La decisión de seguir mi carrera en el exterior la tomé porque se dio la oportunidad. Siendo tan chica, tener la chance de jugar afuera no es común, entonces sentí que la tenía que aprovechar. No podía decir que no a una propuesta tan linda y tan interesante”, contó Ippólito en diálogo con Infobae cuando confirmó que se iría a jugar fuera del país.

SEGUÍ LEYENDO

A solas con Dalila Ippólito, la argentina que busca triunfar en la Juventus

Tiene 17 años, hace la tarea en la concentración y sueña con jugar en el Barcelona: la historia de Dalila Ippólito, la revelación en la lista de la Selección femenina para el Mundial

A un año del debut de la selección argentina en el Mundial de Francia 2019: el recuerdo de tres jugadoras del día en el que el fútbol femenino hizo historia

La jugadora de River que hace viandas para gente en situación de calle durante la pandemia: “Compro la comida con la plata que me queda por no salir”