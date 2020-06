Las primeras personas a las que se acercaron fueron los integrantes de la pareja que dormía en la puerta de la librería, luego se trasladaron hasta la zona del hospital Durand y del Parque Centenario, donde suelen parar otras personas sin hogar. “Yo al principio no me animaba y fue Caro la que les habló. Lo que pasa es que cuando llegamos no se imaginan a qué vamos porque llevamos todo en bolsas y no se ve. Entonces, les contamos que preparamos unas viandas, les preguntamos si comieron y si les interesa que les dejemos. Siempre lo hacemos con respeto y les damos la opción a ellos de decirnos si quieren o no. Nos ha pasado una vez de una persona que nos dijo que no porque ya había comido y eso nos pareció interesante porque le dio la posibilidad a otro de comerse esa vianda calentita”, relató la futbolista de River.