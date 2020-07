¿La bomba del mercado de pases del fútbol femenino? La argentina Dalila Ippólito, a un paso de la Juventus

Dalila Ippólito, una de las figuras del fútbol femenino argentino, seguiría su carrera en la Juventus de Italia (Instagram: Stefanía León - AFA)

A través de los años, Argentina ha sido un semillero de futbolistas talentosos que, luego de destacarse en el ámbito doméstico, dan el gran salto a las ligas más poderosas de Europa. Este era un campo que hasta hace poco parecía únicamente reservado a los varones, pero cada vez son más las jugadoras del país que son requeridas desde el exterior y, en las últimas horas, una de las joyas del fútbol nacional viajó al Viejo Continente para protagonizar el que sería el pase más destacado de los últimos tiempos: Dalila Ippólito estaría a un paso de ser presentada como refuerzo de la Juventus de Italia.

Las primeras versiones comenzaron a surgir en las redes sociales y en medios italianos hace ya algunas semanas, pero este miércoles la mediocampista de apenas 18 años y de último paso por la UAI Urquiza se tomó un avión para sumarse en breve a las filas de la Vecchia Signora, el equipo más poderoso de la Serie A femenina y el campeón de las últimas dos temporadas (2018 y 2019). El conjunto de Turín era, además, el líder del certamen que estaba en curso y que se dio por terminado a raíz de la pandemia de coronavirus.

Ippólito, jugadora de la selección argentina e integrante del plantel que jugó el Mundial de Francia 2019, ya había anunciado que no seguiría en el conjunto de Villa Lynch (al que había llegado en la última temporada) y que continuaría su carrera en el exterior. Luego de concluir todos los trámites y conseguir el permiso para viajar, se tomó un vuelo junto a su representante, el español Chavi Pascual, y aterrizó en Italia. Tras cumplir con los 14 días de cuarentena -medida obligatoria en el marco de la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus- se estima que firmará su contrato con la entidad de Turín y que será presentada de manera oficial como nueva figura de la Juventus.

“La decisión de seguir mi carrera en el exterior la tomé porque se dio la oportunidad. Siendo tan chica, tener la chance de jugar afuera no es común, entonces sentí que la tenía que aprovechar. No podía decir que no a una propuesta tan linda y tan interesante”, contó Ippólito en diálogo telefónico con Infobae cuando confirmó que se iría a jugar fuera del país.

Dalila cuenta con el respaldo de su familia, amigos y personas que la han apoyado en su carrera. “Tomé la decisión de alejarme de ellos para crecer”, sostuvo con algo de nostalgia, pero con la seguridad de haber elegido el camino correcto para su futuro.

Respecto del reto deportivo que implica este salto a Europa, analizó: “Sabemos que el fútbol del exterior está mucho más avanzado y es mucho más exigente que el de Argentina. Es otro ritmo, otra dinámica, es mucho más intenso y voy a tener que acostumbrarme. Quizá me va a costar un poco al principio, pero a la larga voy a terminar creciendo. A eso voy y eso es lo que me van a exigir”.

En los últimos tiempos, la mediocampista ha dedicado muchas horas a ver fútbol femenino de Europa y tiene bien en claro qué es lo que puede aportarle desde sus características personales: “Allá son muy técnicas, pero siento que faltan algunas jugadoras que rompan, que sean desequilibrantes y que den los pases filtrados. Es muy distinto al fútbol de acá y me va a sumar mucho en mi carrera”.

“Es una oportunidad que no se me podía escapar, no podía decirle que no. Siento una felicidad grande porque sé que voy a crecer y a tener la oportunidad de cumplir mis sueños. Es un gran paso en mi carrera y en mi vida. Vienen muchos cambios y estoy muy feliz”, destacó.

Este es otro gran paso en la carrera de Ippólito, que en junio también había recibido un gran homenaje. El Club Jóvenes Deportistas de Villa Lugano, espacio en el que “Dali” dio sus primeros pasos en el fútbol, le puso su nombre al estadio techado de la institución.

Dalila Ippólito comenzó a jugar al fútbol a los siete años en el barrio de Villa Lugano. A los ocho se sumó al club Jóvenes Deportistas y empezó a participar de la Liga CAFI (Campeonato Amistad de Fútbol Infantil). Luego dio el salto a River, club en el que hizo su debut en Primera División y que le abrió las puertas a la selección argentina mayor, en la que jugó su primer partido con solo 15 años. En la última temporada la habilidosa mediocampista había dejado el Millonario para pasar a la UAI Urquiza, institución en la que se desempeñó hasta el parate por la pandemia de coronavirus.

La jugadora fue clave para la Argentina en el partido contra Escocia del último Mundial. Ingresó en el segundo tiempo y, con su gran actuación, ayudó a que el equipo nacional pudiera lograr un agónico empate 3-3 luego de haber estado tres goles abajo en el marcador.

El de Ippólito a la Juventus sería uno de los pases más importantes de la historia del fútbol femenino argentino, luego del paso de Soledad Jaimes por el Olympique de Lyon, el equipo más poderoso de Europa. Con el conjunto francés la delantera se convirtió en la primera argentina en ganar la Champions League de mujeres.

También Milagros Menéndez anunció su ida al exterior. La delantera marplatense de 23 años dejará Racing para seguir su carrera en el Granada de la Segunda División de España. Este será el debut de la jugadora de la selección argentina -autora del primer gol en aquel recordado encuentro ante Escocia- en el fútbol de Europa tras un muy buen torneo en La Academia en el que convirtió diez goles y dio seis asistencias.

Su compañera de ataque en el conjunto de Avellaneda, Belén Spenig, también se irá a jugar al Viejo Continente. Pasará al UD Collerense de la Segunda de España, equipo que además contrató a la defensora Adriana Sachs (ex UAI Urquiza).

La arquera Solana Pereyra (integrante del plantel de Argentina en el Mundial de Francia 2019) informó que no seguirá en la UAI Urquiza y su futuro también está en Europa, en el Tacuense de la Segunda División de España. En el conjunto de Villa Lynch también se suman las bajas de Karen Venica y Sofía Schell, aunque aún no comunicaron en que club del exterior continuarán su carrera.

En las próximas horas se esperan más novedades respecto del mercado de pases y el futuro de varias jugadoras argentinas.

