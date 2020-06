Banini, la capitana, se llevó un plus al quedarse con el premio a la mejor jugadora del partido. Sobre aquel galardón, guarda una divertida anécdota: “Cuando termina el partido se me acerca Pota (Belén Potassa) y me dice que mire la pantalla gigante porque salía mi nombre. Yo no entendía y ella me avisa. La verdad es que no me lo esperaba, nunca lo había soñado. Para mí el sueño era jugar un Mundial con Argentina. Fue un debut muy lindo para mí, no podría haber pedido más: nos enfrentamos a una potencia, sacamos un punto, hicimos un partido en el que mostramos mucha unión y la garra argentina. Además, me dieron el premio a la mejor jugadora. Para mí, fue redondo”.