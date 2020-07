La frase de un campeón del mundo en 2010: “Marcelo Gallardo es un técnico para el fútbol español”

Marcelo Gallardo, seguido por varios clubes europeos (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El enorme trabajo que Marcelo Gallardo hace en River desde hace años lo pone en carpeta de los clubes más importantes del mundo. El hecho de que suene en varios equipos de Europa ya no es novedad, pero ahora lo mencionó un ex campeón del mundo con España en 2010.

Joan Capdevila fue contundente con su apreciación: “Claro que Gallardo es un técnico para el fútbol español. Sería darle un aire diferente a nuestro fútbol. La competición es muy bonita y se vive bien”. Su frase tiene un contexto lógico: además de sonar en el Paris Saint Germain y Mónaco (elenco en el que jugó como futbolista), el Muñeco también sonó en las últimas semanas en Benfica de Portuga, Betis y Valencia de España.

El entrenador de River tiene contrato en Núñez hasta diciembre de 2021 y desde su entorno fueron terminantes a la hora de hablar de su futuro: “Ya en la nota que dio hace un par de semanas, dejó en claro que no se iba a ir de River. No hay nada”. ¿Qué había dicho el estratega riverplatense? Pese a admitir que la continua desorganización del fútbol argentino (en este caso molesto por las demoras en el regreso a los entrenamientos en medio de la pandemia por el coronavirus) lo lleva a replatearse siempre su futuro, aclaró: “Lo que menos quiero es generar dudas en relación a mi continuidad, no está dentro de mis posibilidades. Mi idea es seguir porque este año no me lo replanteo, pero no sabemos cuándo se va a iniciar el fútbol, de qué forma, con qué formato... Es un lío total. Y va a ser un lío total”.

Capdevila, en diálogo con Cultura del Gol, al margen de postular a Gallardo para dirigir en La Liga, recordó su paso por Argentina en 2010, cuando disputó un amistoso con la selección española en cancha de River: “De Buenos Aires me gustó todo menos el partido (ganó Argentina 4-1), que nos pintaron la cara de mala manera. Lo que más me fascinó fue la Bombonera y el Monumental. Me faltó ver la Bombonera llena, dicen que es extraordinario”.

Capdevila durante la final entre España y Holanda en Sudáfrica 2010 (AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS)

LAS CÁBALAS DE CAPDEVILA ANTES DE LA FINAL DEL MUNDO ANTE HOLANDA

· "Un amigo me llamó antes de la final y me dijo 'si quieres ganar el partido tienes que ponerte una moneda en la media y cuando sales al campo de juego, en el sorteo, la tiras al aire y la entierras'. En el vestuario recordó la conversación con él y dije 'ostia, mira si por no hacerle caso pierdo la final del mundo'. Y lo tuve que hacer por superstición. La mente humana para estar conectada necesita rituales"

· “Antes del partido tenía que hacer el ritual previo de siempre. El café a la misma hora, dos cucharadas de azúcar, es una guerra con uno mismo. Comer la mista cantidad a la misma hora”

