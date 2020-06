A horas del vencimiento de su contrato, qué pasará con Carlos Tevez en Boca

De demorarse 5 minutos a desatar un incendio: la renovación de Tevez generó discordia en Boca (Foto Baires)

“Hablaremos y lo resolveremos en 5 minutos”, dijo una y otra vez el presidente, Jorge Amor Ameal, cuando le consultaron en los últimos meses por la renovación del contrato de Carlos Tevez, ídolo, referente y capitán del plantel. Con mucho protagonismo y buenas actuaciones desde la llegada de Miguel Ángel Russo en 2020, el Apache se ganó la extensión de su vínculo en cancha, algo que hasta reconocieron los integrantes del Consejo de Fútbol. Sin embargo Jorge Bermúdez hizo estallar algunas bombas y ahora genera incertidumbre su futuro.

El Patrón, que junto a Cascini había tildado a Carlitos de ex jugador (se refirió a diciembre de 2019 cuando Ameal recién tomaba las riendas del club), habló de faltar a la verdad y mentirle al hincha, después de que Tevez rompiera el silencio el viernes pasado. En esa entrevista, el 10 admitió sentirse molesto por los dichos de los miembros del Consejo aunque le restó importancia al asunto y aseguró que lo arreglarían puertas adentro. Pero también mencionó la chance de ser técnico o presidente cuando se retire... Y esa fue la chispa que derivó en incendio.

El cuarteto de ex jugadores devenidos en directivos (Juan Román Riquelme, el Chelo Delgado, Bermúdez y Cascini) entienden que tendrán que afrontar un costo político alto si el actual ídolo no renueva su contrato. Obviamente no emitieron un cheque en blanco y ajustaron el salario de Tevez como hicieron -y harán- con el resto de los futbolistas del plantel, ateniéndose a la realidad que atraviesa el país y fútbol argentino por la pandemia del coronavirus.

Este fue otro de los puntos que provocó la violenta reacción de Bermúdez: Tevez primero habría negociado su contrato y enviado una contraoferta a la dirigencia antes de aceptar los términos y anunciar que donaría su sueldo a una ONG. La gran diferencia ahora es por la extensión del vínculo, ya que la CD prefiere que firme hasta mediados del año próximo y Carlitos cree conveniente hacerlo por seis meses (avalado por la AFA), a la espera de lo que suceda deportivamente a nivel local pero fundamentalmente en la Copa Libertadores que está en disputa.

Cascini y Bermúdez fueron terminantes con Tevez en la última comunicación

Los cañones de Tevez apuntan a ese objetivo: quiere alzar la Séptima antes de colgar los botines. Sería la frutilla del postre para su exitosa carrera. Sin embargo no descartó jugar un semestre en Corinthians o West Ham, dos clubes por los que supo pasar hace años, una vez dirimida la suerte deportiva azul y oro en el certamen continental por excelencia.

Se registró una última comunicación entre el Consejo de Fútbol y Tevez luego del fuego mediático cruzado y las cartas quedaron echadas sobre la mesa. Desde el club no se moverán de la idea de renovarle el contrato por un año y le advirtieron que no tolerarán otra vez una actitud (según consideran ellos) irreverente en el futuro. Carlos tiene que definir si acepta firmar hasta mediados de 2021 y sabe que deberá acudir a Casa Amarilla o Ezeiza en un contexto incómodo, muy diferente al del tiempo pasado en épocas de presidencia de Daniel Angelici.

En Boca, lo que parecía un trámite rápido se dilató más de la cuenta y abrió una grieta profunda entre ídolos de la institución. No hay entrenamientos, no hay fútbol y tampoco paz.

MAURO ZÁRATE, FRANCO SOLDANO Y EL FUTURO DE OTROS

Al margen de las negociaciones con Tevez, la dirigencia de Boca también resuelve la continuidad de otros elementos del plantel comandado por Miguel Ángel Russo. Los casos más resonantes son los de Zárate y Soldano quienes, en principio, seguirán en el club.

En el caso de Mauro, el Consejo de Fútbol ya le presentó una oferta formal con una reducción de salario y un año de extensión. La semana pasada se contactaron con su represente, que hasta ahora permanece analizando la propuesta junto al futbolista. El ex Vélez declaró que pretende retirarse en la institución de la Ribera y está de acuerdo con asegurar su estadía hasta mediados de 2021. Aunque puede presentar alguna modificación en los números: por sueldo, primas u objetivos cumplidos.

Mauro Zárate responderá a la oferta de Boca en las próximas horas (Foto Baires)

Russo pretende a ambos delanteros en el plantel y así se los hizo saber. El DT llamó a Soldano y le pidió paciencia para la resolución de su caso. Su préstamo con Olympiakos vence hoy y el atacante cordobés debería retornar a Grecia. Boca intentará renovar su cesión sin tener que hacer erogaciones de dinero, ya que entienden que el hecho de afrontar su sueldo es un esfuerzo importante. Independiente mostró interés pero el ex Unión prioriza al Xeneize.

Una fuente importante del club le hizo saber a Infobae que no es cierto que Agustín Almendra, Jan Hurtado y Sebastián Pérez fueron declarados prescindibles, tal como se rumoreó. Los tres jugadores siguen en consideración de Russo aunque sean más o menos ponderados que otros. Por el atacante venezolano hubo algunos sondeos desde el exterior al igual que por el mediocampista colombiano, que podría volver a jugar en su país.

