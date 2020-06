La respuesta a Bermúdez y Cascini, sus diferencias con Gallardo y ¿puede volver al West Ham?: el lado B de Tevez

La gran novedad en el Mundo Boca es que Carlos Tevez confirmó su continuidad. Al Apache se le vence el contrato el 30 de junio y reinó la incertidumbre por su renovación hasta hoy: confirmó que aceptó los términos que le propuso el Consejo de Fútbol (aunque hizo una contraoferta con mínimos retoques) y buscará ganar la Copa Libertadores cuando se reanude.

Pero además tocó otros temas importantes en diálogo con Radio La Red. Por un lado admitió su malestar con Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, integrantes del Consejo que afirmaron que Carlitos era un ex jugador cuando llegaron al club a fines del año pasado, pese a que también se refirieron a sus méritos para extender el vínculo. Por otro, Tevez se diferenció con Marcelo Gallardo, quien reclamó públicamente que las autoridades de turno den el visto bueno para que se retomen los entrenamientos bajo protocolos. Y finalmente nombró dos posibles destinos para continuar su carrera en caso de que se despida del Xeneize a fin de año.

· LA RESPUESTA A BERMÚDEZ Y CASCINI

Carlos Tevez está aislado junto a su familia en un campo de Maipú, provincia de Buenos Aires. Él aclaró que solamente usa el teléfono cuando tiene que entrenarse vía Zoom junto al resto de sus compañeros, que no consume noticias. Pero obviamente las declaraciones de los laderos de Riquelme llegaron a sus oídos: “A uno le cuentan cómo fue y le molesta. Eso se tiene que decir puertas adentro y queda ahí. No tenemos mucho para arreglar. En una negociación uno tiene su postura, el otro la suya y son válidas las dos”.

Cascini y Bermúdez declararon hace días que Tevez era un ex jugador cuando llegaron al club: Carlitos respondió

Si bien el Apache admitió sentirse molesto, trató de agrandar el problema: “Yo me quiero ir bien de Boca, no me quiero ir peleado con nadie. Tampoco voy a dejar que me falten el respeto. Ya está, queda acá. Seguramente lo hablaremos en privado. El bien de Boca es que nos sentemos, hablemos y, si me tienen que decir algo, que lo digan”.

Cuando le preguntaron por su relación de amistad con Cascini, con quien compartió plantel (no así con Bermúdez), manifestó: “Yo no juego ni por Raúl ni por Bermúdez ni por nadie, juego acá por la gente de Boca. Si nos tenemos que decir las cosas en la cara, nos las diremos. Le diré ‘Raúl, boludo, no digas esas cosas a la prensa’. Le daré un beso o un abrazo y él me agarrará de la oreja como hace siempre. Confrontar con él o con el Patrón no es bueno para Boca si tenemos en la cabeza ganar la Libertadores. Tenemos que estar todos juntos”.

· LA DIFERENCIA CON MARCELO GALLARDO

El Muñeco fue muy enfático con su postura: pretende que se abra el diálogo para que los planteles del fútbol profesional en Argentina planifiquen entrenamientos con protocolos en las próximas semanas. En Boca quedó claro que la postura es otra y Tevez compartió su mirada.

“Lo que viene va a ser complicado, va a ser difícil seguir con la dinámica que veníamos. Esto cambió el mundo y nos vamos a tener que adaptar adonde nos lleve la pandemia. No podemos exigir algo en esta situación porque hay gente que se está muriendo. Es complicado pensar en cómo va a volver el fútbol y sería egoísta pensar en eso cuando hay gente que la está pasando mal”, sentenció Carlitos.

Tevez habló de la incertidumbre de todos los futbolistas y de los cuidados que deberán tomar cuando retomen la actividad aunque se mostró a gusto con los entrenamientos a distancia: “Uno se va a ampollar todo pero nunca se olvida de jugar”. Y añadió: “Le tenemos que llevar tranquilidad a la gente y saber que de esto tenemos que salir todos juntos. Le puede agarrar a mi viejo, a mi abuelo o a mí y te mata, no tenemos la cura. Es importante llevar ese mensaje a la gente y ser responsable con lo que uno dice. Nosotros podemos dar nuestra opinión pero de ahí a que el presidente diga que se levanta la cuarentena o no, son situaciones que tienen que manejar ellos. Nosotros, ser prudentes con lo que declaramos”.

Tevez se diferenció de Gallardo y mantuvo una postura prudente respecto al levantamiento de la cuarentena y los permisos para que los planteles se entrenen

Si bien a nivel doméstico no asoma la chance de que se reanude el fútbol, la Conmebol avanza para que se reactiven las copas internacionales. El hecho de que en otros países de Sudamérica algunos equipos ya se están entrenando dejaría en desventaja a los argentinos. En esto también hizo hincapié el 10: "Es buscarle el pelo al huevo pensar que estamos en desventaja. Si hay que hacer doble o triple turno después lo ves y, con los resultados, dirás si te faltó más o menos. Es buscar excusas cuando todavía no se sabe qué va a pasar".

Y redondeó su pensamiento: “No podemos pensar en volver a jugar o entrenarnos todos juntos cuando nos están pidiendo que nos quedemos en casa. El mensaje de todo el mundo es ese, se nos están muriendo nuestros abuelos y padres y estamos pensando en salir a correr, entrenar o directamente jugar. Es una cosa que no me entra en la cabeza. Todos la estamos pasando mal y tenemos ganas de hacer miles de cosas, pero no podemos pensar en entrenar y jugar cuando hay gente que se está muriendo”.

· LOS DOS EQUIPOS A LOS QUE LES ABRIÓ LA PUERTA

"Me parece justo que Boca vea a fin de año cómo está Carlitos y de parte mía también". Tevez firmará un contrato hasta diciembre de este año y, dependiendo de cuándo finalice la Copa Libertadores (y lógicamente cómo le vaya al equipo en la competición), se reunirá con Juan Román Riquelme para definir su futuro de cara a 2021. Seguir en el club, retirarse o marcharse a otro país para continuar en actividad (insistió con que en Argentina sólo juega en Boca).

El Apache declaró que si tuviera que volver a Europa elegiría al West Ham (Reuters)

Ahí mencionó a dos de sus ex equipos: “En 6 meses veré si me retiro, si voy al Corinthians o West Ham. Me parece que es lo más justo. La posibilidad la dejo abierta, no quiero ser esclavo de mis palabras. Después uno verá”.

Fue una respuesta sorprendente y que hizo ruido en Brasil e Inglaterra, dos destinos por los que ya pasó y en los que lo tuvieron en cuenta en el último tiempo. “Si me dicen de ir a Europa, me iría al West Ham. Aunque sea 6 meses, para que me aplaudan, ja”, bromeó. Y finalizó: “En Boca rendís en todo momento. Acá tenés que rendir”.

