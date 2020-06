El 11 de febrero de 2007, en la previa del partido contra Lanús en el Monumental, se desató el vendaval llamado “La guerra de los quinchos”, porque fue en ese lugar del club. Alan llegó hasta esa zona dispuesto a un mano a mano con Adrián y William haría lo propio con Gonzalo Acro. Las versiones sobre quien no quiso pelear en la jornada estelar son contrapuestas, aunque la mayoría asegura que el más dispuesto a resolver las cosas con los puños era Alan. Sí se pelearon Acro y William, pero inmediatamente se generalizó y aparecieron las armas de fuego del grupo de Palermo. Ya no había lugar para los dos. Esa jornada el triunfo fue de Alan. Meses después, el 6 de mayo tras un partido contra Independiente, Adrián lideró la reconquista en el playón del Monumental que da al puente Labruna. Fue una carnicería pero no logró su objetivo. La tribuna seguía al mando de Alan, quien no ingresaba a la cancha por derecho de admisión, y allí se ubicaba la gente de Palermo con el Urko Berón (herido por Acro con arma blanca aquél día), Oveja Pintos y el Colo Luna a la cabeza.