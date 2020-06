A su vez, explicó que ya se encuentran trabajando en un protocolo que pasará por el tamiz del Ministerio de Salud y que respaldarán económicamente a los clubes para poder cumplir con los requisitos para volver a los entrenamientos. Hace unos días, Ginés González García, titular de la cartera, señaló que "no es momento de que vuelva el fútbol. En el lugar donde están concentrados los jugadores, está concentrado el virus. Subiendo además la cantidad de casos todos los días. Uno tiene la responsabilidad de tomar medidas en su justo momento y no antes para que justamente no se agrave la situación”. “Yo tengo tantas ganas de que vuelva el deporte como la mayoría de los argentinos. Pero el caso del fútbol es complicado”, concluyó.