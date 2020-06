-Europa no va a pagar los mismos precios y no van a ser fáciles las transferencias. Todo se va a ir achicando un poco. Son presunciones que hacemos los dirigentes. Esta situación no se planteó nunca desde la Gripe Española en 1918. La idea es no vender a ningún jugador, pero si llega una oferta muy importante o el mismo jugador pide irse y que no le cortemos la carrera, ¿qué hacemos? Por ejemplo, Andrada tiene 30 años (NdR: tiene 29), si viene una oferta de 30 millones de dólares, ¿qué hacemos? Ninguno lo quiere vender, pero hay una realidad. Como hincha uno piensa “esto no lo puedo hacer”, pero después...