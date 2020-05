Me sondearon los dos, pero llegó un momento en el que decidí no volver al fútbol argentino. Creo que es un fútbol muy físico, no sabía si iba a poder adaptarme después de tanto tiempo en Europa y no quería que pensaran que volvía por volver. Aunque tuve algún que otro problemita físico los últimos dos años, los disfruté muchísimo en Suiza, una experiencia que me encantó. Me pude amoldar al equipo y me sentí bárbaro. A pesar del idioma conocí gente maravillosa y formamos un buen grupo. Me encantó estar ahí.