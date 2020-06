“Había salido información del vestuario que me involucraba. Creo que quedaron claras las cosas, ustedes lo saben. Saben quién es quién. En el club saben quién es Ledesma. Esa situación no me sacó del club, me sacó la gente que estuvo en ese momento. Lógicamente no me arrepiento de nada”, manifestó el cordobés de 36 años en Boca Pasión Total.