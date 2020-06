Claudio Martín completó el análisis de su actuación y remarcó el error que no lo dejó dormir en las semanas siguientes: “Después de las rojas el partido se acomodó hasta el último minuto y me deja tranquilo que hice todo para que se acomodara. Mi autocrítica es no haber visto la mano de Coudet, me paré muy mal en el tiro libre. Saber que erré en lo que podía haber sido la definición de la serie es bravo y no me lo pude sacar nunca de la cabeza. Era un tiro libre indirecto, Coudet salió despedido (reglamentariamente bien) apenas movieron la pelota, se tiró al revés de donde estaba yo parado y lo único que vi fue su espalda, no dónde impactó la pelota. Ante la duda no podía sancionar penal. Eso lo tenía claro”.