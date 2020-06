Pero no todas fueron rosas para el Xeneize, ya que el ex defensor expresó: “La presión nunca la siente el rival, la siente el equipo local porque es tanta la afición y gente a la que tienen que responder... Nunca había escuchado una Bombonera tan callada como en los primeros 15 minutos. La gente de Boca silbaba porque el equipo no jugaba bien y nosotros habíamos tenido oportunidades claras”.