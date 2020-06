“Se dijo que Passarella no lo quería porque no se cortaba el pelo, pero ahí fue cuando Redondo le hizo saber que no iba a venir”, detalló Bongiovanni, que no omite lamentar el hecho de no haber dispuesto de un jugador de su calidad. Esa misma tarde había que confirmar la lista, Passarella informó que Redondo no quería participar con la Selección e inmediatamente se convocó a Juan Sebastián Verón, quien se convertiría en pieza clave.