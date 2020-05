Claudio López fue uno de los delanteros que más cerca estuvo de conseguir un título en la Selección durante los años de sequía. Su participación en los mundiales de 1998 y 2002 generaron muchas expectativas en un equipo que no logró el objetivo a pesar de la capacidad individual y colectiva de sus intérpretes. “Bielsa tuvo sus errores, como lo han tenido todos. Yo no soy de quedarme con un solo entrenador, sino que trato de sacar lo mejor de cada uno y aprender sobre eso”, dijo el ex jugador de Racing.