Los ex futbolistas también hablaron del gol que Cambiasso le marcó a Serbia en el Mundial 2006 después de 25 toques: “A veces son cosas que te tocó. Te tocó que justo Passarella te diga eso. Y si hablamos de ese partido (por Serbia), el otro día hablaba que para mí fue una montaña rusa de emociones. Había jugado el primer partido de titular, el que está en el fútbol sabe lo que es jugar el primer partido del Mundial: hay que ganar y probablemente no se juegue tan bien. Nosotros ganamos, para el otro partido un cambio solo: yo. El único de los once que salió. Estaba en el banco entre la tristeza, la desilusión y a los 15 minutos se lesiona Lucho González y José se gira “Cuchu entrá”. Pasas en 15 minutos que sentías que no te querían más... Me dice “entrás ahí”. ¡Pero Lucho está por la derecha! Vos también, me dice. Me pongo a jugar por la derecha y cae que toda esa jugada, que yo no tenía en la cabeza lo que había sido toda la previa”.