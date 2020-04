La Bruja también revivió su pelea con Maradona, quien fue su compañero en Boca a mediados de los 90 y luego su entrenador en la selección argentina. Sin embargo, la relación se cortó abruptamente y hoy en día están distanciados: “Tengo respeto porque nosotros crecimos bajo ese ícono. Nos levantábamos temprano para ver al Napoli de Maradona. Más allá de algún entredicho, ida y vuelta, o de algo que él pueda decir, a mí no me va a cambiar nada lo que siento y lo que me dio como jugador siendo él jugador. Me parece que es lo principal que me quedo. El tiempo cura heridas y no estoy peleado. No me gusta, lo que sí, que me falten el respeto y menos de un jugador de fútbol, sabiendo lo que significa y lo que haces como jugador de fútbol. Es feo escuchar del otro lado decir que te tiraste para atrás en un partido, pero queda ahí”.