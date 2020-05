“Es más, esa pelota hasta la podría haber rechazado con la cabeza o con el pie y tirarla al lateral. Sin embargo, me sorprendió. Yo estaba mal parado, mal perfilado. Me acuerdo que después de ese Mundial me compra el Milan y (Alberto) Zaccheroni lo primero que hace es mostrarme esa jugada”, rememoró sobre aquella transferencia que se desarrolló tras la Copa del Mundo y marcó su salida del Napoli para llegar al combinado Rossoneri.