El ex Peñarol realizó una aclaración sobe sus charlas con Riquelme: “No me preguntó si estaba para venir. Cada un tiempo le mando mensaje, lo felicité cuando salieron campeones y no tardó una hora en responderme. Yo le hice saber de cara a un mes cuál iba a ser mi estado a nivel profesional. No hubo intención ni me manifestó ningún tipo de deseo de contar conmigo o no”.