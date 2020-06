¿Cómo es posible que alguien que disfrutó y amó una disciplina que practicó la mayor parte de su vida -esa que extraña y a la que no se pudo acostumbrar a vivir sin ella-, no haya despuntado el vicio aunque sea en un picadito con amigos? "No se por qué nunca más quise jugar. Estoy negado. Si me pongo a contar los partidos que jugué desde que me retiré, me sobran los dedos de una mano. No me llama la atención jugar. Me invitan y prefiero estar afuera mirando. Lo disfruto desde otro lado”, responde apurado, como exteriorizando los primeros sentimientos que se le vienen a la cabeza. Hace una pausa, busca eso que lo atraganta y añade: “Es algo que todavía no tengo resuelto. Cuando se me pasa por la cabeza todos los lugares por donde anduve, esas mañanas de entrenamientos, los vestuarios, el olor al pasto... es muy fuerte, es increíble. Siempre que me tocó jugar en estos partiditos para divertirnos se me vienen todos los recuerdos. Son muy lindos pero pesan mucho”.