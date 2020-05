Nunca estuvieron cerca del acuerdo en cuanto a los números y el ex Colón de Santa Fe y Huracán podría desembarcar en el fútbol español la próxima temporada (el Leganés lo tiene en carpeta si consigue la permanencia en la máxima divisional). Aclaración: no se dieron por terminadas definitivamente las negociaciones, sino que Juan Román Riquelme y el representante del guardameta quedaron en volver a hablar a fines de junio, siempre y cuando al Xeneize todavía le falte un futbolista en su posición y el jugador no haya firmado en otro club. No obstante la chance de que Marcos firme una renovación es ínfima.