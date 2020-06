Sin embargo, se reconcilió. Su denuncia incluye la pérdida de un embarazo por las agresiones, que buscó respaldar ante la Justicia con una serie de chats que aportó su hermana en su declaración testimonial. “Nosotros teníamos la noticia, hicimos las pruebas de orina juntos, les contó feliz a los amigos en las concentraciones de Boca. Estaba de un mes y medio, dos, pero tuvimos una discusión. No le importó que estuviera en embarazo, me daba patadas en el estómago, me daba puños, me empujaba. Me pegó y, de tanto golpe, me tumbó. No decía nada, se encarnizaba pegando. Yo le decía: ‘Ojo con el bebé’. Él seguía pegando, no le importaba. Me encerré en el baño y estaba sangrando. Y llamé a una amiga y le conté que perdí el bebé. ”, dijo.