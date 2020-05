— Salí de mi casa, de Devoto para Caseros. En el medio me cruzaron un auto y la pasé como el culo. No sé cuántas horas estuve en la villa esperando porque no se podía sacar plata de los cajeros. Se llevaron todas mis tarjetas, me dejaron adentro del auto. Nunca lo conté, no se hizo público porque en el 2001 todavía no existían los secuestros express y debo haber sido de los primeros. Me llevaron a la villa y me tuvieron un tiempo. Los pibes se hacían los boludos, que no me conocían, me preguntaron qué hacía. Les conté lo que hacía y me empezaron a tratar mejor, pero hasta el día de hoy que no sé si fue al voleo o a propósito. No hice la denuncia porque los pibes no me robaron nada más que la cadenita y la plata que tenía encima, porque la plata del banco no la pudieron sacar. El auto no me lo robaron. Yo les decía en todo momento “quédense con el auto” y ellos: “No, no, queremos plata. Quedate tranquilo que no te va a pasar nada”. Todo esto fue en el medio, estaba entre que seguía jugando o no. Cuando me pasó, medio que me cambió el marote porque podría haberla no contado.