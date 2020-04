— Sí, en el partido contra Costa Rica ya venía con problemas grandes en la rodilla, no podía apoyar el pie, no podía practicar. Después del partido, le pedí al médico que me diera dos días de fisio para ver si me recuperaba antes de jugar contra Inglaterra. Le contó al Maestro y él se acercó a mí. Me dijo: “¿Qué pasó?”. No puedo apoyar el pie, casi no duermo del dolor. Me dijo, bueno, cuidese que no hay problema, juega un compañero. ¡No, Maestro! Yo el martes antes del partido entreno y vemos. “Pero si me decís que no podés apoyar el pie... Si te vas a probar en dos días, vamos a practicar ahora”, me contestó. No, no puedo caminar Maestro. “Bueno, si no podés practicar ya te aparto para el partido". No quiero que me descarte hoy, deme dos días de recuperación acá a full y vemos. Me respondió: “No, Diego, si querés jugar, tenés que practicar. No tenés dos días. Si querés jugar, entonces practicá a ver cómo te sentís”.