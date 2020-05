— Es a lo que hacía mención, hoy no la diría ni de cerca esa frase. Por otro lado, no la diría y en el momento, si bien era lo que pensaba, fue sacada de contexto cuando se empezó a replicar. No quise decir eso porque sabía lo que se podía generar, pero hoy no me pasaría. Hoy no me la podrían ni sacar de contexto porque no la diría de ninguna forma. Pero por otro lado, como todo, me sirvió porque me abrió un montón de puertas. A partir de eso pude establecer un montón de vínculos y relacionarme con un montón de organizaciones en Córdoba. Fue como un efecto dominó. De una u otra forma, me terminó sirviendo. Pero creo que hoy también ha cambiado la coyuntura en el tema de esas expresiones. Analizando hoy no sirve para nada eso que dije. La mirada es distinta, mucho más constructiva, inclusiva. Cuando dije eso yo ya estaba en Talleres. Lo que más me cuestiono no es tanto la opinión, sino haber podido herir susceptibilidades o lastimar a alguien. En el fútbol, y lo entiendo, se da este hermetismo o preocupación por lo suyo, o su vestuario. Quizás, diciendo así lo que salió, se pudo haber herido la susceptibilidad de alguien. Recuerdo que lo hablé después con Pablo Pérez, con quien nos llevamos muy bien, me parece un tipazo en el día a día, y le expliqué la situación, cómo había sido y quedó todo bien. Fue mucho más el escándalo mediático que se generó. Por eso, muchas veces los futbolistas tienen miedo a dar declaraciones que puedan generar repercusiones.