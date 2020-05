“River es un club que me dio siempre todo. La posibilidad de crecer, de dejarme mostrar, me dio la oportunidad de que me compre Real Madrid. No sé qué va a pasar ahora, estoy con la cabeza acá”, dijo el viernes Gonzalo Higuaín en diálogo con TyC Sports. Ese “acá” es Turín, es Juventus, club con el que tiene contrato hasta junio de 2021. Sin embargo, el sueño de River de tener de regreso al hijo pródigo podría verse postergado, dado que hay dos importantes clubes de Inglaterra que desean contar con los servicios del Pipita, de 32 años.