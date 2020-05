Respecto del rumor que sostiene que, tras la salida de Junior Alonso, Boca estaría interesado en contratar a Marcos Rojo, Traverso fue tajante. “No me gusta para Boca”, dijo sobre el actual futbolista de Estudiantes de La Plata, y agregó: “Boca es gigante y hay que tener mucho cuidado. Imaginate a Rojo en Boca y que salga esa foto comiendo asado con los amigos”. El ex futbolista hizo alusión a las imágenes que se viralizaron en las redes sociales en las que se ve al ex integrante de la selección argentina rompiendo la cuarentena y fumando junto a sus amistades.