“Si él no me mete el rodillazo en la cara no sé si me saca la pelota con la mano. Él viene hacia a mí, yo no voy hacia él. Salta y no me deja llegar a la pelota. Él tiene la ventaja de ir con sus manos y con la rodilla, ¿y yo qué ventaja tenía de defensa? Si no me mete el rodillazo quería ver cómo terminaba la jugada, a ver si no llegaba yo a la pelota. El árbitro qué va a decir, va a defender sus intereses. Yo no tengo nada contra el arquero, él hizo bien: salió y despejó con los puños. Yo solo digo mi punto de vista. Yo no competía en igualdad de condiciones con él. Lo peor de todo es que cobró foul mío. Ahí empiezo a sospechar”, agregó.