Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deporte, dio a conocer que la idea de que el fútbol regrese en alguna sede libre de coronavirus comenzó a tomar forma a partir del ofrecimiento formal del gobernador de Jujuy. Me llamó Gerardo Morales para ver si yo lo veía factible. Es una decisión que tienen que tomar cada una de las federaciones. Eso comenzó ante la pregunta de un colega tuyo que me dijo: ‘¿Es una locura?’. Una locura no es porque en otras partes del mundo y otros deportes, di el ejemplo del básquet en España, están haciendo algo similar, eligiendo una sede y en esa sede van a terminar los equipos. Pero no es una decisión que el gobierno tenga que evaluar”, le respondió al periodista Eduardo Feinmann, por Radio Rivadavia.