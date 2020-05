-Sí. Estábamos concentrados juntos en la habitación. Yo me acuerdo de que viajé con mi papá muy mal, muy complicado. Ya lo esperábamos... Hablaba con mi mamá y era cuestión de días todo lo malo que estaba viviendo. Ya cuando sonó el teléfono de noche me lo imaginé. Atendió Xavi y me lo dijo. Al otro día me levanté, me tomé el primer avión y me volví. Fue fuerte. Encima, hacía poquito que nos habíamos conocido. Sin dudas, Xavi fue el primero que me ayudó en Barcelona cuando llegué. Me presentó su familia, me hizo saber cómo era el club, la ciudad. Fue la mejor persona que podía tener al lado mío. Y también lo difícil de darte una noticia tan triste. Pero nos unió muchísimo como amigos. Hoy por hoy nos hablamos todo el tiempo. Pese a estar lejos y que hace mucho que no lo veo, es una amistad muy grande. Como la que tengo con Pablo Aimar. Aimar y Xavi han sido los grandes amigos que tuve a lo largo de mi carrera.