Para terminar, no dudó en sostener que el juego de Rafa Nadal se asemeja al de Guillermo Vilas. “Es parecido y tiene cosas similares a Guillermo Vilas. Los dos fueron especialistas en piso de tierra. Los dos han basado su juego en la consistencia. Creo que Rafael tuvo más golpe que Guillermo. A Vilas lo conocí mucho, porque más allá que lo arbitré, era un jugador que me gustaba mucho porque tenía una muy buena practicidad cuando jugaba, a mi me gustan ese estilo de jugadores y él la tenía. Tienen cosas muy similares, pero Rafael tiene más golpe de drive y creo que fue más decisivo que él de Guillermo. Creo que a Vilas le faltó apretar un poco más el golpe de derecha. Justamente en esta observación de Vilas me basé para mejorarlo a Rafael y que trabajé para tener un drive decisivo”, explicó.